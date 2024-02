Hombre intenta abrir la puerta de emergencia de un avión en pleno vuelo en EE.UU.

Un gran caos se armó en un vuelo de American Airlines cuando un pasajero intentó abrir una puerta de salida de emergencia en el aire, lo cual fue impedido por otros viajeros que lo sujetaron, lo vendaron con cinta adhesiva en las piernas y le ataron las manos a la espalda.

El hecho ocurrió el martes por la tarde, unos 20 minutos después de que el Boeing 737 despegara en Albuquerque, Nuevo México, con destino a Chicago.

El vuelo 1219 de American Airlines tuvo que regresar al punto de origen, y aterrizó sobre de las 2:40 pm sin problemas en el Albuquerque International Sunport, donde lo esperaba la policía. El protagonista del incidente fue detenido en el acto.

Un portavoz de la aerolínea se refirió al hecho como "una perturbación en la cabina que involucró a un cliente perturbador".

El vuelo volvió a partir hacia Chicago una hora más tarde.

Etkind, un presentador de Barstool Sports conocido como "The Wonton Don", reveló en su cuenta de Twitter que él fue uno de los que ayudó a reducir al hombre que trató de "abrir agresivamente la puerta del avión".

"Yo y otros cinco tipos tuvimos que arrastrarlo hasta el pasillo, colocarle cinta adhesiva en las piernas y colocarle esposas flexibles. Aterricé sano y salvo en ABQ, pero MIERDA", publicó.

Una pasajera contó que el hombre gritaba "quiero salir" mientras lo sujetaban.

Blaze Ward, otro de los viajeros que contribuyó a someter al hombre, relató a KOAT-TV que el sujeto "se resistía" aunque no propinó golpes.

"No mordió, no pateó, no dio codazos, pero definitivamente continuó intentando [abrir la puerta] hasta que lo obligamos a soltar la palanca", aclaró.

La Administración Federal de Aviación anunció una investigación.

Un portavoz de la Fiscalía Federal para el Distrito de Nuevo México dijo a Business Insider que no se habían presentado cargos en relación con el incidente.