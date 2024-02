Muere adolescente en accidente entre auto y carretón de caballo en Guantánamo

Un adolescente cubano falleció presuntamente en accidente entre un automóvil moderno y un carretón de caballo en Guantánamo, en la localidad de Macambo, en San Antonio del Sur.

La muerte del adolescente guantanamero fue reportada en las redes sociales por la usuaria de Facebook Yailis Vaquero Velázquez, quien aseguró que además del fallecido, el accidente dejó varias personas heridas, algunas con lesiones de gravedad.

"En la noche del sábado fue chocado por un carro. Los que venían conduciendo estaban bajo los efectos de bebidas alcohólicas. Además, iban a exceso de velocidad cuando atropellaron a un coche en Macambo donde resultó víctima este niño, de apenas 16 años", dijo Vaquero.

Señaló que hay otra persona ingresada en "estado crítico" y ocho más que fueron lesionados.

"El verdadero culpable no está preso sino uno de los que venían en el carro. Pedimos justicia y que el dinero no compre el sufrimiento de una familia. Él (fallecido) era apenas un niño", dijo la denunciante y pidió que este sensible caso no quede impune.

Hasta el momento no se conoce el nombre de la víctima ni ha sido posible confirmar más detalles sobre este accidente de tránsito en Guantánamo.

Comentarios publicados en Facebook

En las redes sociales se observan criterios donde algunas personas culpan al chófer del automóvil y otros a los ocupantes del carretón de caballo, porque iban oscuros, presuntamente bebiendo alcohol por una carretera peligrosa.

Una persona identificada en Facebook como Perry Perry, dijo conocer a la víctima y señaló: "Lamento mucho la perdida de ese angelito, pero... ¿Qué hace un menor de edad en un coche de caballo sin luces? Eran ellos los que venían bebiendo. Iban para una fiesta de 15 años. A veces lamentable uno es el culpable, lo que cuesta asumir las responsabilidades".

Especificó que el chofer del automóvil iba solo. "Ese pobre hombre no iba tomado. Porque, señora, para eso está la policía haciendo su trabajo y lamento informarle que usted no estaba ahí el día de los hechos. Es muy triste y muy dolorosa una tragedia así, pero primero deben informarse", insistió.

Perry dijo sentirse muy afectado con la muerte del adolescente, pero pidió a la comunidad que mantenga el sentido común porque es una tragedia para todas las familias implicadas.

"Sean más conscientes. ¿Dónde estaban los padres de todos esos niños? ¡El dueño del carretón sin luces ni nada! ¡Díganme!", expresó.

Otra persona también dijo sentir la muerte del adolescente e insistió en que la denuncia inicial del accidente puede carecer de importantes detalles.

"La historia está mal contada, cuidado. Una historia tergiversada puede traer malas consecuencias. Entérate que hubo amenazas de por medio y ponerle leña al fuego con publicaciones como esta que has hecho no es lo más conveniente", advirtieron en las redes sociales a Vaquero.

Facebook Miguel Noticias

El 18 de febrero el periodista oficialista Miguel Reyes Mendoza, conocido como Miguel Noticias, reportó sobre este accidente de tránsito en Guantánamo. Inicialmente las autoridades dijeron que había dos adolescentes heridos graves, y posteriormente uno de los jóvenes falleció.

El gobierno cubano no reportó ningún detalle de las investigaciones policiales sobre el caso, a pesar de ser un accidente con una víctima mortal y varias personas heridas en Guantánamo.