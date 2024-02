Más de 442 mil cubanos permanecen con orden de expulsión pendiente en EE.UU.

El informe anual del Departamento de Inmigración y Aduana (ICE) ha revelado que en 2023 Estados Unidos emitió 6,199,629 órdenes de expulsión del país, la cifra más alta desde el año 2020. De entre ellos, más de 442,000 cubanos permanecen con sus casos pendientes.

Sin embargo, esos números no representan que todas las órdenes estuvieran determinadas como definitivas del país. Solo 1,292,830 se encontraban con una emisión definitiva del país, mientras 4,906,799 están pendientes de una orden final.

Captura de pantalla/Informe anual del Departamento de Inmigración y Aduana 2023

Según ICE “los casos clasificados como ‘Orden final’ indican que el no ciudadano ha completado el proceso legal y se ha ordenado su expulsión, mientras que ‘Pendiente de orden final’ significa que al no ciudadano aún no se le ha emitido una orden de expulsión o que la orden no es administrativamente final”.

Entre las diez nacionalidades con más expedientes de personas no detenidas, la cubana figura en el puesto número seis con 442,624 casos. La primera posición la ocupa Honduras con 878,653, seguido de Guatemala, con 877,020; México (774,974), El Salvador (554,586) y Venezuela (465,476).

Al final de este listado aparecen: Nicaragua (323,518), Colombia (271,483), Haití (208,565) y Ecuador (201,869).

Captura de pantalla/Informe anual del Departamento de Inmigración y Aduana 2023

Las estadísticas proporcionadas por ICE señalan que los expedientes de las personas no detenidas aumentaron un 30,3%, pasando de 4,7 millones de no ciudadanos en el año fiscal 2022 a más de 6,2 millones de no ciudadanos en el año fiscal 2023.

“Para hacer frente al aumento de los encuentros en la frontera suroeste y a los niveles relativamente estáticos de personal de la ERO, el DHS ha puesto en marcha o ampliado una serie de iniciativas diseñadas para aumentar las comparecencias ante los tribunales y garantizar una gestión eficaz de los casos”, apuntan en su informe.

Asimismo, le dan importancia a los acuerdos suscritos con algunos de los países mencionados para recibir vuelos de retorno de no ciudadanos con órdenes definitivas de expulsión, y amplió los acuerdos existentes con múltiples países.

Las deportaciones entre Estados Unidos y Cuba empezaron en abril del año pasado. El primer vuelo organizado por ICE fue el más numeroso, con 123 emigrantes retornados el 24 de abril.

En 2023 fueron repatriados a Cuba un total de 5,253 personas. En su mayoría eran procedentes de Estados Unidos, aunque también llegaron desde países como México, Bahamas, Belice, Islas Caimán y República Dominicana.

Recientemente, un vuelo de deportación, con 51 inmigrantes irregulares cubanos, llegó a La Habana, el pasado jueves 22 de febrero, desde Estados Unidos.

El grupo estaba compuesto por 46 hombres y cinco mujeres que intentaron entrar a Estados Unidos por vías no legales.

En 2024 las autoridades estadounidenses han organizado dos operaciones aéreas de este tipo y han devuelto a 88 personas por esta vía. El primer viaje trajo a 37 migrantes y llegó al aeropuerto de La Habana el jueves 25 de enero.

En el actual año, la cifra total de operaciones de repatriación reportadas por el Ministerio del Interior son 19 y en ellas han regresado, desde varios países de la región, 243 inmigrantes irregulares cubanos.