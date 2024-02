Mujer despierta desnuda, drogada y golpeada en un motel tras coger un Uber en Miami Beach

Danny Estalin Maurad-Avecillas Foto © Correcciones de Miami-Dade

Una mujer denunció que se despertó desnuda, drogada y golpeada en un motel de la Calle 8 tras subirse a un auto de Uber que creyó que era el que había pedido.

El hecho ocurrió en enero pasado, cuando la víctima, residente en California, estaba de vacaciones en Miami.

La mujer avisó a la Policía cuando se despertó en el 77 Motel, situado en 3021 SW 8th St, sin saber cómo había llegado ahí. Su último recuerdo era haber tomado un carro de Uber en South Beach luego de que el conductor le dijese que era él a quien ella esperaba.

Esta semana, el Departamento de Policía de Miami arrestó a Danny Estalin Maurad-Avecillas, de 49 años y compareció ante la Corte Penal.

"Él me hizo pensar que ese era mi Uber. Él me dijo, súbete al carro, súbete al auto… lucía exactamente como el auto que yo estaba esperando", relató la denunciante.

La mujer contó que al despertarse en el motel tenía moratones por todo el cuerpo, y que ahora incluso necesita una operación de rodilla.

"Tengo heridas en el cuerpo. No sé lo que ellos hicieron conmigo, pero tengo morados y ahora mismo tengo heridas en la rodilla. Las lesiones que tengo, no hay manera, si no estuviera drogada que hubiera sido capaz de tolerar el dolor", subrayó.

El informe de arresto, al que tuvo acceso Local 10, Maurad usó su identificación y su tarjeta para alquilar la habitación, robó a la víctima unos 250 dólares en efectivo y utilizó su tarjeta para llenar el depósito de gasolina.

La Policía conversó con un empleado de recepción del motel que recordaba que cuando la mujer se bajó del vehículo parecía intoxicada y que el chofer tuvo que ayudarla a caminar.

La víctima también dijo que el resultado del examen de violación salió inconcluso ya que no se hizo correctamente y tendrían que repetirlo, reportó Telemundo 51.

La Policía de Miami sospecha que Maurad "ataca a mujeres en las horas de la noche que esperan su viaje compartido, atrayéndolas, intoxicándolas, robando y posiblemente agrediéndolas sexualmente".

El hombre enfrenta por ahora dos cargos de uso fraudulento de una tarjeta de crédito y un cargo de posesión fraudulenta de identificación.

En la corte, la jueza Mindy Glazer convino con la Fiscalía en acusarlo también de secuestro mientras se conozca si además hubo una violación.

"Estoy de acuerdo… Parece que ella no accedió a ser llevada a este lugar, así que sí creo que sería un secuestro", señaló.

El imputado se encuentra en el Centro de Detención Metrowest de Doral, sin derecho a fianza.

Por otra parte, el portavoz de Uber expresó que, "no hay palabras para describir el comportamiento repugnante. Hemos eliminado el acceso del conductor a la aplicación tan pronto como nos enteramos de lo sucedido y estamos ayudando a las autoridades en su investigación".

Las autoridades piden a otras mujeres que hayan sido víctimas de un delito similar que llamen al 305-603-6300, o al 305-579-6111, o por correo electrónico a svu@miami-police.org, o con Crime Stoppers del condado de Miami-Dade llamando al 305-471-8477.