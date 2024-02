Marco Antonio Solís felicita a su esposa, la cubana Cristy Salas, con un romántico mensaje de cumpleaños

El popular artista mexicano Marco Antonio Solís felicitó a su esposa, la cubana Cristian Salas, más conocida como Cristy Solís, con un hermoso mensaje en su perfil de Instagram, donde colgó algunas fotos de su mujer.

"¡Feliz cumpleaños, amada mía! Que Dios te siga iluminando y te de todo lo que te mereces por lo tanto que das, en salud, amor y felicidad. Gracias por hacerme tan feliz y por ser la página en blanco que me inspira siempre a escribir la siguiente parte de mi vida. Te amo", escribió el cantante mexicano, que lleva más de tres décadas de matrimonio con la cubana.

La empresaria cubana respondió a las bellas palabras de su marido con el siguiente mensaje: "¡Gracias por estos 30 años juntos llenos de momentos mágicos! ¡Te amo!".

Para celebrar su cumpleaños y recordar a todos sus seguidores este día señalado en el calendario, Cristy publicó en su perfil de Instagram un álbum de fotos protagonizadas por ella y escribió el siguiente texto:

"Salud por un año maravilloso vivido. El “presente “ es un tesoro repleto de momentos mágicos y la felicidad es muy personal y única. Cuando llegas a comprender esto, comienzas a vivir la vida a tu manera! Porque el tiempo no se detiene y no hay misión más hermosa que ser y hacer las cosas como te hagan sentir plena! Vivir la vida a tu forma, a tus tiempos, con los aciertos y con dificultades únicas de tu propio camino. Me siento sumamente plena y bendecida por quienes están en mi vida, por tantos momentos únicos e irrepetibles!".

"Este año me permitió regresar al estado donde crecí y fui inmensamente feliz (Nueva York y Nueva Jersey), reconecté con personas maravillosas, descubrí nuevos lugares y compartirlo con mis hermanas de vida, ha sido un verdadero regalo ver a mis hijas crecer en su arte y cumplir 30 años de matrimonio junto a mi amado Marco Antonio Solís, amar cada día más mi carrera, ser invitada a la Casa Blanca como mamá inmigrante significó mucho para mí. Y tener claros mis propósitos de vida. Cada día necesitas menos y aprecias más", agregó la cubana.

La pareja se conoció en 1991 en la ciudad de Nueva Jersey (Estados Unidos) durante la filmación de un videoclip del cantante con su antigua agrupación Los Bukis. Dos años después, en 1993, se dieron el 'sí quiero' sellando su amor en el altar. Fruto de su amor, son sus dos hijas Marla y Alison, quienes han seguido el camino artísticos de su padre.