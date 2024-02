Consternación por la muerte de un cubano padre de familia tras ser atropellado por un ómnibus

Julio César Fernández Sánchez (i) y El cubano fallecido en el hotel donde trabajaba (d) Foto © Collage Facebok/Julio César Fernández Sánchez- Facebook/Alex Torres Velázquez

La inesperada muerte de un padre de familia y querido trabajador del hotel Iberostar Taínos de Varadero, tras ser atropellado por un ómnibus en Cárdenas, ha generado consternación y profunda tristeza entre sus compañeros de trabajo y allegados.

No han trascendido detalles del lamentable accidente en que pereció Julio César Fernández Sánchez, pero decenas de comentarios en redes coinciden en subrayar sus cualidades como persona y la enorme tristeza que genera su prematura pérdida.

Lidaimys Suárez Rodríguez, esposa del cubano fallecido, pidió ayuda en redes sociales para recuperar el teléfono celular de su marido, que al parecer alguien sustrajo de la escena del siniestro.

“Por favor en medio de mi dolor, escribo estas líneas, con mi corazón destrozado. Mi esposo fue el muchacho que falleció en el accidente de Cristina y Neptuno, su celular no apareció. Yo necesito si alguien lo encontró, me lo devuelva. Ahí tenemos muchos recuerdos para nuestra niña y documentos muy importantes que necesito” escribió Suárez Rodríguez en Facebook.

Captura de Facebook/Lidaimys Suárez Rodríguez

En el apartado comentarios de la publicación, cientos de personas se solidarizaron con la petición de la afligida mujer, e incluso hubo quien se ofreció a recompensar económicamente a quien realice la devolución del dispositivo móvil.

El hotel en el que trabajaba Julio César Fernández Sánchez también le dedicó una publicación de despedida.

“Hoy #IberostarTainos está de luto. El Hotel ha sido, es y será, su gente. Uno de esos ángeles ha partido: Julio César Fernández Sánchez. ¡EPD querido y gran amigo! ¡Gracias por tu amabilidad y sonrisa de siempre!”, escribió en Facebook Alex Torres Velázquez, director de marketing de la instalación hotelera.

Captura de Facebook/Alex Torres Velázquez

Al parecer el buen carácter y talante de Julio César Fernández Sánchez lo llevó a ser muy apreciado también por los clientes del hotel, según fue evidenciado en algunas fotos compartidas junto al post de despedida que le dedicó su centro de trabajo.

“Mi Juli querido, ¡qué dolor tan grande! No puedo recuperarme, uno de los días más tristes de mi vida, te quise como a un hijo, como tú me decías, eres definitivamente único e irrepetible, el amor no tiene adjetivos y ocupas un espacio enorme en mi corazón, en él te quedas para siempre y entre los mejores recuerdos de mi larga vida en Varadero. Dejas una estela de amor y cariño imposible de olvidar, ¡descansa en paz!”, escribió en emotivo comentario la internauta identificada como Rosi Pestana.

“¡Qué dolor y tristeza tan lamentable noticia! Un muchacho intachable. Tremendo ser humano. Descansa en paz. Estremecedora noticia, tan servicial, irradiaba bondad, tan querido por todos. Lo siento muchísimo”; “Lamentable y dolorosa pérdida. Julito, tu pueblo te llora y jamás te olvidará”, han sido otros comentarios.

Numerosos internautas coincidieron en describir al cubano fallecido como un hombre especial, noble, carismático y servicial, cuyo inesperado deceso ha dejado honda tristeza entre sus allegados.

Al cierre de esta nota no hay otros detalles sobre el trágico suceso.