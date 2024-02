Albañil cubano fabrica una cama de mampostería: "Al menos no le cae comején"

Cama de mampostería Foto © Facebook Albañiles de Cuba

Un albañil cubano fabricó una cama de mampostería, con decoraciones de azulejos jaspeados que simulan mármol y hasta lámparas empotradas.

En medio de la escasez que azota a Cuba, la resistencia creativa está haciendo gala en el país. Ante la falta de una buena cama, este albañil buscó una solución rápida, eficaz y, sin discusión alguna, muy duradera.

Ha recibido felicitaciones por su curioso trabajo y hasta advertencias optimistas donde recuerdan que "al menos no le caerá comején"; o que "en la práctica de los ejercicios se acabó el riqui riqui".

También se ha ganado críticas porque hay quien al ver la cama de mampostería no ha pensado en descanso, en romance, ni en ejercicios, sino directamente en una escena funeraria. "Ese es el cuarto panteón. Te mueres y ya te dejan ahí mismo", dijo un usuario.

Cama de piedra

Esta singular cama, obra del albañil cubano, recuerda una vieja canción mexicana interpretada por Antonio Aguilar que decía:

"De piedra ha de ser la cama

De piedra la cabecera

La mujer que a mí me quiera

Me ha de querer de a de veras, ay, ay

¿Corazón por qué no amas?".