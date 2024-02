Chilena casada con un cubano: "Cada vez que tiene un poco de dinero quiere comprarse prendas de oro"

Los choques culturales en parejas de distintas nacionalidades son de lo más comunes, y ahora una nueva tendencia en TikTok los pone en manifiesto. En el caso del matrimonio chileno-cubano Juaquin y Cami, fue la chilena la que destacó las conductas de su marido.

En su cuenta de TikTok conjunta, @juaquin_cami, Cami compartió un vídeo con las costumbres de su marido cubano que más le llaman la atención.

"Soy chilena casada con un cubano y cada vez que tiene un poco de dinero quiere comprarse prendas de oro", comenta la chilena, que también dice que se tuvo que acostumbrar a que cada vez que hablaba con algún cubano de Cuba le pidiera una recarga.

Este vídeo viral, que acumula más de 400 mil reproducciones en la red social, lo concluye la chilena diciendo: "Mi marido pa Cuba no va solo".

Muchas parejas se han visto reflejadas en este matrimonio y se lo hicieron saber en el tablón de comentarios, donde muchos coinciden en muchas de las costumbres que señala la chilena. "Soy cubana casada con un cubano y si el le dice mami a alguien se le caen los dientes", "Soy chilena y estoy casada con un cubano y solo me puede decir mami a mí", "Soy cubana y amiga para Cuba no lo dejes ir solo jajaja", "Soy cubana y mi marido pa cuba tampoco va solo", "Mi marido ya no le dice a ninguna mami, está prohibido dice que salió del régimen cubano al régimen mío", "Soy peruana casada con un cubano y tuve que acostumbrarme a decir javas a las bolsas" o "Soy cubana casada con un cubano, y no va solo ni a Cuba ni a ningún lado".