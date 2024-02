Madre cubana brutalmente asesinada en Ciego de Ávila

Una joven cubana de apenas 22 años y madre de dos niños pequeños fue asesinada de forma brutal presuntamente por su pareja, según varios reportes en redes sociales que han sido confirmados por fuentes familiares de la víctima..

La joven ha sido identificada como Raquel Mery Arriera Álvarez y residía en un pueblo entre los municipios Guayacanes y Majagua.

El presunto feminicida ha sido identificado como Miguel Ángel Rodríguez Vázquez, un expolicía que, tras golpear y torturar brutalmente a su pareja, colocó el cadáver en las líneas del tren para aparentar que era un accidente.

En redes sociales algunos internautas que viajaban en el tren que circulaba por la vía férrea en que fue descubierto el cadáver han relatado lo difícil que fue para ellos el hallazgo.

El periodista independiente Yosmany Mayeta precisó en Facebook que los padres y una hermana de la joven asesinada viven en Estados Unidos.

La madre de la víctima viajó a Cuba para el velorio y sepelio de su hija. Los restos fueron velados con la caja cerrada a petición de la propia familia, debido a las lamentables condiciones del cadáver.

“Ese HP tiene que podrirse en la cárcel. Fue tan desagradable y frío que después que hizo todo esto, se acostó como si nada hubiera hecho”, describió a Mayeta Labrada un primo de la joven fallecida que reside en Santiago de Cuba, quien pidió justicia para el atroz crimen.

"¡Ay mi niña linda, ¿Por qué te fuiste, mi amor? Nos has dejado con el corazón vacío, mi hermanita. No tengo ni palabras, no sé ni cómo reaccionar. Solo le pido a mi Dios que te cuide en su Santa Gloria. Te amo, mi hermanita linda. EPD, Raquelita", escribió en Facebook una hermana de la joven asesinada.

Captura de Facebook/Angélica Álvarez

No está claro si el presunto feminicida fue detenido por las autoridades o si permanece prófugo.

Hasta el cierre de esta nota las plataformas feministas YoSiTeCreo en Cuba y el Observatorio de Género Alas Tensas (OGAT) no han dado cuenta del crimen.

Feminicidios en Cuba

En otro reporte recientes -que tampoco ha sido verificado por plataformas- una mujer fue asesinada el pasado sábado presuntamente con un hacha por su expareja en la localidad de El Caney, en Santiago de Cuba. En ese caso el agresor, expareja de la víctima, se suicidó degollándose.

Hasta el 15 de febrero el subregistro de las citadas fuentes era de ocho feminicidios en lo que va de año y un caso que necesita acceso a la investigación policial.

A ello se sumaba que trabajaban en otras dos alertas: una en el poblado Esperanza, en Villa Clara; y otra en Becerra, en la provincia de Las Tunas.

Cuba cerró el 2023 con la mayor cantidad de feminicidios anuales desde que las organizaciones independientes YoSíTe Creo en Cuba y Alas Tensas comenzaron a recoger datos en 2019.

Entre 2019 y 2023 plataformas feministas han verificado un total de 207 feminicidios en la isla, de ellos 88 cometidos en 2023, según el subregistro inicial de las citadas organizaciones independientes.

Aunque el conteo inicial de plataformas feministas era de 88 en una actualización hecha a comienzos de 2024 decidieron incluir en la revisión final la muerte de la joven Aniuvis de la Caridad Delgado Acosta, de 27 años, como un caso de feminicidio ginecobstétrico, lo que elevó la cifra de 88 a 89.

El subregistro de feminicidios en Cuba en 2023 quedó en 89 feminicidios; nueve intentos de feminicidio; dos asesinatos por motivos de género y cinco casos necesitados de acceso a la investigación policial.

En el transcurso de 2023, tras años de silencio, el gobierno cubano admitió el problema, aunque subrayando que no ha habido inacción del Estado.

Miguel Díaz-Canel pidió "tolerancia cero" con la violencia machista, pero en julio dijo que en el país se "exagera cualquier hecho delictivo" y en particular los de violencia de género. En diciembre el Gobierno aseguró que los asesinatos machistas en la isla sumaban 117 "al cierre de octubre", pero no se especificó el criterio utilizado.

La agencia Efe indicó que el perfil promedio de las víctimas de la violencia machista en Cuba en 2023 fue mujer de 37 años, madre de al menos un hijo, residente en una zona rural y asesinada por su expareja.