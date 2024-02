Joven tras abandonar Cuba: "Estás obligado a hacerlo si quieres ser persona"

Un joven cubano, residente en Chile, expresó su descontento con la situación en Cuba y aseguró que abandonar el país es, para muchas personas de su generación, la única vía de tener un futuro próspero y alcanzar sueños.

Dean Pablo Hernández Torres compartió en Instagram sus pensamientos y sentimientos sobre la difícil decisión de abandonar Cuba.

"¿Quién cojones quiere vivir fuera de su país? Nadie. ¿Quién quiere estar lejos de su familia, de sus amigos, de todo lo que conoce? (...) No, no es que quieras. Es que estás obligado a hacerlo, si quieres ser persona, si quieres ser alguien", explicó Dean.

El joven cubano señaló que solo aquellos que han experimentado la distancia pueden comprender verdaderamente la situación del emigrante cubano.

"A los 17 años creas tu futuro, ves lo que quieres aprender, empiezas a estudiar, a trabajar, planificas tu futuro, todo lo que quieres hacer, lo que te propongas. Aquí tienes la oportunidad. Que tú lo aproveches o no, es decisión tuya, pero en Cuba no la tienes ya", señaló.

En criterio de Dean, "por desgracia, en Cuba no queda la esperanza, no queda motivación, no queda nada, está todo parado. La dictadura cerró todo, está todo detenido".

El joven abordó la pregunta frecuente de por qué no regresaba a Cuba si tanto la extrañaba, explicando que la vida a veces exige seguir adelante y encontrar fuerzas para enfrentar nuevos desafíos.

"Fuera del país estás consciente de que tienes que seguir adelante y encontrar fuerzas porque los que aún, por desgracia, quedan en esa isla donde solo abunda la tristeza, dependen de ti y confían en que llegarás lejos", dijo.

Dean es creador de contenidos en redes sociales, y fanático del fútbol. Se mantiene estudiando y trabajando en Chile, donde vive con su padre.

A pesar de estar en el preuniversitario, la incertidumbre y las limitaciones en el país lo llevaron a tomar la difícil decisión de dejarlo todo atrás. Se fue de Cuba hace menos de un año. El mismo día de su partida, lo visitaron en la casa para el servicio militar.

La falta de oportunidades, la paralización de sectores clave como la economía, la medicina, la alimentación y el deporte, así como la escasa posibilidad de explotar el talento, son factores que contribuyen a la pérdida de esperanza y motivación en Cuba.

Las declaraciones del joven han generado comentarios y reflexiones sobre la situación en en el país y la difícil realidad que enfrentan muchos cubanos que buscan un futuro mejor fuera de la isla.