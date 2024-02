Filtraciones en Túnel de Línea en La Habana también preocupan a choferes cubanos

Salpicadura de gotera en el Túnel de Línea Foto © Facebook / Accidente Buses & Camiones - cubaplusmagazine.com

Conductores cubanos expusieron sus preocupaciones por la aparición de goteras y filtraciones en el Túnel de Línea de la capital, una inquietante situación que también ha sido denunciada en el Túnel de la Bahía de La Habana.

“Alerta a todos los conductores: al Túnel de Línea (sentido del Vedado hacia Playa) también le está entrando agua”, avisó un conductor cubano en el grupo de Facebook ‘Accidentes Buses & Camiones. ¡Por más experiencia y menos víctimas!’.

Captura de pantalla Facebook / Accidentes Buses & Camiones

Una imagen compartida en su publicación expuso la salpicadura que dejó en el parabrisas la caída de una gotera mientras atravesaba el túnel que pasa por debajo del río Almendares de la capital, inaugurado en 1953, hace 71 años, y pionero de este tipo de vial en Cuba.

“El de la Bahía también está en la misma situación y existe otra publicación sobre esto. Ya es alarmante. Cuando exista un colapso de cualquiera de los túneles no va a dar tiempo a nada. Creo que es hora de que las autoridades tomen una medida urgente para evitar pérdidas, tanto materiales como humanas”, añadió el autor de la publicación.

Construido por la Empresa Constructora Societé des Grands Travaux de Marseille, el conocido como Túnel de Línea cerró al tráfico a mediados de julio del pasado año, “por trabajos de mantenimiento constructivo y reparación”, según la Comisión Provincial de Seguridad Vial, que informó que las obras de reparación corrían a cargo de la Empresa Conservadora de Túneles, una entidad que ni siquiera aparece en una búsqueda en Internet.

Acorde al medio oficialista Tribuna de La Habana, los tubos que conforman los conductos del túnel de Línea fueron fundidos in situ. Según este medio, quizás por la tecnología empleada, este túnel carece de los problemas de asentamiento que dan a lugar a grietas, como ocurre en los otros dos (el de la Bahía y el de 5ta Avenida).

El riesgo que supone los problemas de filtraciones en esta infraestructura de más de medio siglo de antigüedad, constituyó motivo de preocupación de varios usuarios que comentaron en la publicación.

“El domingo yo pasé y la senda hacia La Habana había un solo carril que se podía pasar. En la parte donde está goteando, vi como un salidero grande, una rajadura en el azulejo de la pared. Me impresionó ver eso y que las autoridades no hagan nada aún. Sinceramente da miedo pasar y que un día ocurra lo que nadie quiere que suceda”, indicó un usuario.

“Cuando se mueran varias personas, entonces le echan la culpa al bloqueo”, protestó una usuaria. “En lo particular, yo evito los túneles”, apuntó otro.

“Cuando se parta, eso no lo arregla nadie. Aquí no hay tecnología para eso. Lo lamentable es que pase un día cuando exista un gran flujo vehicular en horario pico. ¿Te imaginas (dios no lo quiera) a cuatro ómnibus articulados lleno de personas, y que se venga abajo eso? Lo que estoy diciendo parecerá una bobería, pero es más que preocupante y alarmante”, concluyó el denunciante de esta alarmante situación.