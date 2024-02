Hondureña casada con un cubano: "En mi vida había escuchado el reparto y ahora soy adicta a él"

Una nueva tendencia en TikTok consiste en contar los choques culturales, costumbres o conductas que más sorprenden a los usuarios que tienen pareja cubana.

Varios son los usuarios que se han vuelto virales en la red social contando las cosas que más llaman la atención de sus esposos o esposas cubanas, y uno de los vídeos más virales de este trend lo realizó la tiktoker hondureña @marbella.033, cuyo vídeo de "Soy esposa de un cubano" supera los 600 mil reproducciones.

Entre las conductas que destaca en el clip están: "Escucha música altísima todo el tiempo" o "Cuando estábamos saliendo no le entendía ni una palabra, le tenía que decir que me lo repitiera una y mil veces".

Además, su esposo le ha descubierto la música reparto. "En mi vida había escuchado el reparto y ahora soy adicta a él", confiesa la hondureña, que también comenta que tiene una mesa de dominó en su casa y tuvo que pedirle a su suegra que le enseñara a hacer frijoles con pata de cerdo.

"Se te olvidó decir…soy esposa de un cubano y ahora yo hablo como cubana", "Soy cubana, la mejor parte fue donde dice él no va a Miami ni a Cuba solo. Ya eres de las nuestras", "Se te olvidó decir soy esposa de un cubano y digo 'asere que bola'. Bienvenida a los cubanos", "Eres esposa de un cubano y ya hablas como nosotros" o "Soy cubana y casada con un cubano hace años. Me reí muchísimo cuando dijiste que no iba a solo a Cuba", son algunos de los comentarios que le dejaron a la joven hondureña, que se hace llamar Iambella en la red social.