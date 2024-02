Estudiante de Medicina en Cuba y empacadora en Estados Unidos: "Tenía que haber venido antes"

Una joven que estudiaba Medicina en Cuba y el año pasado, a dos meses de graduarse, se fue a Estados Unidos, se siente feliz trabajando como empacadora de vinos en Hamilton, en Ohio.

María Caridad , natural de Camagüey, relató en Facebook que ese es su primer trabajo desde que llegó, y que si bien no le gusta tampoco le disgusta, simplemente fue "lo primero que apareció pa' empezar a tirar pa' lante.

"Ni sé cuántas personas me dijeron que estaba loca y saben qué, tienen la razón. Porque de verdad no tenía que haberme venido dos meses antes de graduarme, tenía que haber venido antes, no sé, quizás al inicio de la carrera o con 15 años. O qué se yo, nacer aquí", dijo.

María Caridad afirmó que no entiende a sus compatriotas que llegan a Estados Unidos y se empiezan a quejar por trabajar.

"Trabajo que supuestamente les da pa' vivir al pegao, pero que tienen un 'Aifon', un carro cuando en Cuba no tenían bicicleta, el refrigerador lleno de comida, y cervezas y 'barbikiú' para el fin de semana. Cosa que es normal en este país, esas son las condiciones básicas normales de cualquier persona en este país. Vaya, es como tener un apagón en Cuba.

Captura de Facebook / María Caridad

La joven aseguró que se puede vivir feliz donde sea y llegar a lograr en la vida tanto como uno quiera.

"Mi consejo, si es cubano y sigue en Cuba: sepa que aquí se viene a trabajar pero se viene a hacer dinero y a darse la vida que cada quien quiere. Y si es cubano y ya está aquí, sepa que si le parece mucho trabajo y poco dinero, igual puede regresarse a Cuba a tener mucho tiempo libre, mucha hambre y poca salud, entre otras cosillas", ironizó.

Esta migrante llegó en octubre pasado tras cruzar fronteras desde que salió por Nicaragua.

"Con una carrera de Medicina a dos meses de graduarme, la llegada de mi madre a la que hacía cinco años no veía, y con la separación de mis viejitos lindos y de mis amigos; con todo eso barrí. Atravesé cuatro países, por aire, tierra y agua, hasta llegar a la 'Yuma'", expresó entonces.

"Tengo 24 años, voy a saber lo mismo de Medicina ahora que de aquí a dos meses. El título se lo dejo a la institución, el conocimiento me lo traigo en la cabeza", recalcó.

Captura de Facebook / María Caridad

María señaló que todo lo bueno y duradero lleva sacrificios y esfuerzos.

"No sé si soy la que más o la que menos ha hecho. Pero sé que lo que estoy haciendo me está dando y me dará las mejores de las alegrías", agregó en Facebook.

"Ahora sí que se aguante Estados Unidos, que llegué yo", concluyó.