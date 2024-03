Cubano critica la vida en EE.UU. y quiere regresar a la isla: "Cuando no tenga comida encargo un combo"

Un cubano residente en Estados Unidos que acostumbra a criticar en TikTok la vida en ese país dice estar dispuesto a regresar a Cuba, donde asegura que teniendo dinero no pasa ningún tipo de trabajo.

“Cuando yo vaya para Cuba no voy a pasar ningún trabajo”, dijo el tiktoker identificado en redes como "Aldosis", en respuesta a un seguidor que le decía que "peor que Cuba no hay nada".

Aldosis no piensa igual y dice que cuando no tenga comida se encargará un combo, que para evitar colas mandará a una empleada de servicio y que los apagones se resuelven con una planta eléctrica. Para la falta de agua tiene prevista una turbina y para la escasez de transporte, si no hay gasolina, usará una motorina.

“Quien pasa trabajo en Cuba son los pobres”, subrayó, “los mismo pobres que van a seguir existiendo cuando tengan la Cuba libre que ustedes quieren”, añadió.

“No sé qué ustedes van a hacer para eliminar la pobreza cuando tengan la Cuba libre. De hecho viven en el Miami libre y viven en tremenda miseria, en unas cuarterías que ustedes llaman efficiency para que suene más bonito, pero que siguen siendo las mismas cuarterías de Cuba”, apuntó el polémico tiktoker.

Aldosis, que tiene su cuenta llena de polémicos videos como el anterior, acostumbra a responder a sus seguidores, que le caen en masa por muchas de sus controversiales opiniones.

En otro de sus videos recientes dijo que en Estados Unidos lo que hay que hacer ponerse una meta de dos años para ahorrar dinero e irse a otro país.

“Si aquí te coge la rueda de trabaja y paga, trabaja y paga, trabaja y paga... al final te quedas sin nada y no se llega a ningún lado”, dijo.

Puso el ejemplo de los mismos estadounidenses que muchos están esperando la jubilación para mudarse a otros países.

“Ni ellos mismos se quieren quedar aquí", añadió.

“Aldosis” dice que él tiene 35 años y que no se va a pasar 30 años más trabajando para cuando se vaya a jubilar no poder ni con su alma. Dice que estará tan machucado que se le habrá ido la juventud y no tendrá salud para viajar ni cumplir otros sueños.

“¿Vale la pena seguir cambiando salud por dinero?”, cuestionó y apunto que en EE.UU. el tiempo se va en trabajar y como mucho se está al día en los pagos, pero que ahorrar es un reto muy complicado.