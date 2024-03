Reto viral en TikTok entre cubanos y peruanos: ¿Quiénes bailan mejor timba y reparto?

Un reto entre cubanos y peruanos se ha vuelto viral en TikTok luego de que varios internautas se sumaran al desafío para ver quién baila mejor la timba y el reparto.

Un joven cubano, según él sin ánimos de generar polémica pues solo se trata de generar contenido en esta red social, subió varios videos bailando estos géneros musicales junto a algunas indirectas para los peruanos.

“Los cubanos bailamos como es el reparto, pero los peruanos no están listos para esta conversación”, escribió junto a uno de los videos que han encontrado rápida respuesta entre usuarios del país sudamericano.

“Mira pulpin aquí una peruana de 50 años… y bien pues. Tú dirás bailamos los peruanos o no”, le respondió una internauta en su perfil mostrando sus movimientos a ritmo de timba.

Otro joven peruano se sumó al reto y respondió también bailando: “A esos cubanitos que creen que bailan mejor, no se han topado con un peruano como yo”.

El reto ha desencadenado infinidad de criterios encontrados en TikTok, pero son muchos los cubanos que aseguran que esa sabrosura al bailar la llevan en la sangre.

“Hay que darle al César lo que es del César. Eso nace en Cuba y claro está que nosotros ya desde pequeños la ponemos bien rica. Lo que pasa es que no todos los cubanos pueden hacer videos. Por ejemplo, en Cuba no tienen TikTok, no todos los cubanos tienen un teléfono ni tienen dinero en el teléfono. Ustedes ven una parte de los cubanos, la verdad es que Cuba tiene mucho talento, lo que nos falta es libertad”, explicó una cubana, aunque reconoció que se ha encontrado con peruanos que bailan muy bien.

¿Y tú qué crees? ¿Quiénes bailan mejor los cubanos o los peruanos?