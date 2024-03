Conmoción en el gremio médico por muerte de joven doctor en Holguín

El sector de la Medicina en Cuba está de luto por la muerte de uno de sus miembros con apenas 31 años.

Vladimir (Vlady) García Alemán, de Holguín, falleció el lunes por la madrugada en el Hospital Vladimir Ilich Lenin debido a un problema cardíaco que padecía hace tiempo.

"Estaba descompensado de su cardiopatía, su corazón no pudo más", reveló en Facebook Isbel Torres, informática.

Cientos de amigos, allegados y colegas mostraron su pesar por el deceso del galeno.

"Aún no me lo creo. Vlady Alemán, el Vlady. Nefrólogo y Sabinero de profesión, más inglés que el Big Ben con su Liverpool, ocurrente y feliz siempre, solo tú sabías el dolor que llevabas dentro. Hoy todos los que te conocimos, desde Freyre, Vocacional, Ciencias Médicas o [el reparto] El Bosque sienten tu partida y estamos de luto", dijo en Facebook Alexander Martorell, médico residente en Nebraska.

"Resulta difícil procesar una muerte. Mucho más la muerte de una persona joven. Se eleva a la potencia, el asombro y el dolor, cuando es alguien conocido, colega, y con el que tenía afinidad. Compartíamos gustos y criterios, pensamientos", dijo Glen Ronald Tamayo, residente de Medicina Interna.

"Hoy Holguín pierde un hijo pródigo y la Medicina esta de luto", recalcó.

Además de su labor como médico, Vlady Alemán era rebelde, polémico y contestatario, tal como lo describió su amigo, el escritor Ghabriel Pérez.

"Escribió pocos artículos en las redes, pero todos de una franqueza, civismo y patriotismo que ya quisieran muchos artistas e intelectuales tener. No sabía callar. Estuvo regulado en 2022, cierto tiempo sin poder ejercer la profesión", recordó en Facebook.

Precisamente el conocer que estaba regulado por el régimen, fue uno de los motivos que llevó a Vladimir Alemán a renunciar a su profesión en septiembre de 2022.

En aquel momento, el joven publicó un mensaje escrito en verso en el que enumeraba sus motivos para dejar la Medicina y dejaba entrever que la excesiva carga de trabajo durante la pandemia había hecho mella en su salud, en concreto, en su corazón.

"Di mi miocardio por ti y me exiges otro esfuerzo / Y pretendes exigir, cuando demuestras lo inverso", le cuestionó al gobierno.

El cirujano Richard Castro Martínez, amigo y compañero de Alemán en el hospital, expresó en Facebook que no hace falta ser genio para dejar una huella.

"A veces solo se necesita ser hombre, amigo fiel, médico entregado. No, no hace falta ser superdotado para ser recordado. Hoy te nos fuiste, con la misma rapidez con que visitabas la sala de Angiología. (...) Ya no te aqueja mal alguno. Jesús mismo anda contigo y escuchas su voz: La verdad os hará libres", subrayó.

García Alemán fue uno de los de los profesionales que en 2021, en plena pandemia, denunciaron el colapso del sistema de salud en Holguín y exigieron al gobierno medios para tratar a los enfermos.

Al año siguiente, criticó los bajos salarios de los médicos y aseguró que para muchos de ellos ir a trabajar era como "un hobby", algo que hacían por placer y no por dinero, pues no ganaban lo suficiente para mantener a sus familias.

"Ya no solo cobro menos que los trabajadores de la fábrica de tabaco, sino también de los trabajadores de CADECA", señaló, antes de pedir "justicia para una profesión tan noble como la que amo".

En su mensaje de despedida, el escritor Ghabriel Pérez compartió en Facebook un fragmento de un valiente texto que el fallecido doctor Vladimir García Alemán escribió el pasado 29 de marzo, que revela su ética e integridad.

"Siempre me enorgullecí de mi bata (...) Y no, no desprecio lo que soy, al contrario, lo amo. SOY MÉDICO, pero de corazón, no puedo seguir trabajando así. Cuando quien nos oprime nos libere las alas volveré a mi túnica de Éfeso. Extraño servir, pero no servir así...", dijo entonces.