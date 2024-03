Mawell aclara: No tengo problemas con El Kamel ni con Charly & Johayron

Con un vídeo grabado mientras iba en un carro, Mawell aclaró este martes "unos chismes" que había visto recién despertado.

Saliendo al paso a un vídeo suyo que han rescatado y subido algunas páginas de una entrevista para Eje Records de "hace como un año y medio", el joven reguetonero quiso aclarar que se trataba de declaraciones viejas que no se correspondían con la actualidad.

"Una entrevista mía vieja, de cuando tuve algunas situaciones, quieren ponerla ahora. Dense cuenta de que no era ni como yo estaba ahora, ni con el pelo como yo ahora (...) nada de ahora, ni La triple M había salido, ni nada", dijo antes de referirse a que buscan vídeos viejos de él "para tratar de seguir arriba de la polémica", y aclarar que no tiene problemas con los artistas que mencionó en ese momento y que él estaba enfocado en su música.

"No tengo ningún problema con El Kamel, hemos hablado ya, he hablado con El Zurdo, he hablado con El Kamel. No tengo problema con Charly & Johayron en este momento. No tengo problema con nadie. Estoy haciendo mi música, estoy haciendo mi carrera. Me va super bien en mi carrera gracias a los fanes y gracias a todo lo que existe", dijo directamente el reguetonero, que hace unos días regresó de su gira por Europa.

"Para todas las páginas breteras esas, todas las páginas chismosas esas que buscan vídeos viejos para querer ponerme a chocar con los artistas, se los digo, eso fue hace un año y medio, como dos años por ahí para atrás, en el momento que sucedieron esas cosas", continuó antes de pedir que etiquetaran a El Kamel y le dijeran que no había problemas con él.

"Paz y amor, todo por la cultura y por la música, que todo siga bien y que se mantenga la unión, que lo que tiene que haber es la unión para que el género acabe de subir. Para que el género acabe de subir tiene que acabarse toda la polémica y los bretes pero es que son las páginas", cerró la directa.

"Dejen el brete y no estén buscando vídeos míos viejos para ponerme a chocar de nuevo con los artistas", cerró la directa Mawell, que hace tres días estrenó "Falta que te hace" y ya tiene 28 mil views en su canal en Youtube.