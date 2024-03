Manifestantes irrumpen en el Palacio Nacional de México con López Obrador dentro

En la mañana de este miércoles un grupo de personas que se manifestaban por la desaparición de 43 estudiantes de la escuela de Ayotzinapa desde 2014 en México, derribaron con una camioneta una de las puertas del Palacio Nacional durante la conferencia de prensa diaria del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien denunció un "plan de provocación".

De acuerdo con información preliminar, la seguridad de la sede presidencial se vio rebasada por la cantidad de manifestantes que buscaron interrumpir la conferencia de prensa, aunque no lo consiguieron.

Sin embargo, en interior del inmueble hay vallas metálicas que impidieron no solo el ingreso de los manifestantes, sino que además la conferencia no se vio afectada por ese hecho.

Por ahora se conoce que con tubos, palos y hasta una camioneta fue con lo que derribaron los manifestantes la Puerta Mariana de Palacio Nacional.

A través de las redes sociales se han dado a conocer videos de los momento de tensión vividos en los alrededores del recinto.

Los manifestantes, acompañados de Vidulfo Rosales, quien funge como abogado de los padres de los estudiantes normalistas desaparecidos el 26 de septiembre del 2014, fueron los que se desplegaron en el inmueble para tener una audiencia privada con el mandatario.

Durante el incidente no se reportan lesionados. Los manifestantes comenzaron a retirarse del lugar luego de que al interior de Palacio Nacional la seguridad disipó a los encapuchados usando extintores.

Una vez que la puerta de Palacio Nacional se derribó, los manifestantes -en su mayoría sujetos encapuchados- se retiraron de las inmediaciones de calle Moneda en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Se sabe que regresarán a sus campamentos para después retornar al Estado de Guerrero en espera de poder tener una audiencia con el presidente. AMLO, a pesar de negarse a hablar con ellos, no detuvo su conferencia.

"Es un movimiento en contra de nosotros [...] es un plan de provocación clarísimo", dijo López Obrador al ser interrogado por periodistas sobre lo que estaba sucediendo al exterior del recinto.

Los familiares de los desaparecidos, acompañados de su abogado, activistas, estudiantes y simpatizantes han realizado distintas movilizaciones en Ciudad de México.

Han mantenido además un plantón en Zócalo (plaza central) justo enfrente de Palacio Nacional para exigir sean recibidos por López Obrador.

"Los va a atender el subsecretario" de Gobernación (Interior), dijo el mandatario al denunciar que los abogados y activistas que acompañan a los padres "buscan fines políticos".

"Quisieran que respondiéramos de manera violenta, no lo vamos a hacer, no somos represores [...]. Se va a arreglar la puerta y no hay problema", añadió el presidente poco antes de concluir su conferencia.

Los estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa desaparecieron entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero (sur), uno de los más violentos del país debido a enfrentamientos entre cárteles del narcotráfico.

La primera versión oficial del gobierno anterior (2012-2018) apuntaba a que los estudiantes fueron detenidos por policías de Iguala de acuerdo con el cártel Guerreros Unidos, quien los habría asesinado para luego desaparecer sus cuerpos.

López Obrador se ha comprometido a revisar en profundidad las investigaciones y a encontrar a los jóvenes.