Charly & Johayron siguen apostando por la música romántica y adelantan próximo tema

Charly & Johayron siguen apostando por la música romántica dentro del género urbano, algo que hasta ahora le ha dado muy buenos resultados.

El popular dúo cubano compartió un adelanto de uno de sus próximos temas con el que otra vez siguen esta línea que ha logrado conquistar a miles de fanáticos.

“Ni siquiera sé qué somos pero hay que seguir siéndolo. El brillo que generas solo molesta a quien vive en la oscuridad. Att: los lápices mágicos. Música nueva de Charly & Johayron”, se lee en su última publicación en Instagram.

Los cantantes subieron un video desde el estudio de grabación con la canción de fondo cuya introducción es con los acordes de un piano.

“Amor son cuatro letras que son las más lindas juntas / No sé decir te amo pero estoy sintiéndolo / Y me gusta que la cama no la usamos pa´ dormir / Que eres dama para el mundo y pervertida para mí / Que del uno al diez yo te quiero un cuatro / Y que eres el seis que le falta a mi nueve / Voy a inventarme una nueva escusa pa´ que otra vez te quedes”, dice un fragmento de la letra.

Hace poco los artistas insinuaron en las redes que están cocinando un nuevo álbum.

¿Cuántos ansiosos por escuchar nuevos temas de Charly & Johayron?