Satanistas podrían ser voluntarios en escuelas de Florida

Dos proyectos de ley presentados en la Legislatura de Florida han desatado la polémica, pues, de ser aprobados, permitirían que miembros del Templo Satánico ofrezcan servicios como voluntarios en escuelas del estado.

Los proyectos de ley 1044 en el Senado de Florida y el 931 en la Cámara de Representantes confieren autoridad a las escuelas públicas para permitir que capellanes voluntarios proporcionen servicios de asesoramiento a los estudiantes.

Las normativas proponen que los padres puedan seleccionar un “capellán” para los estudiantes de una lista de voluntarios verificados.

"Estamos facultando a los distritos escolares para que tomen decisiones que redunden en beneficio de sus hijos, en sus comunidades, y estableciendo los requisitos que consideren necesarios para proteger a sus hijos y asegurarse de que cualquier tipo de asesoramiento sea legítimo", declaró la senadora de Florida Gayle Harrell.

Un reporte del canal de televisión Fox35 Orlando señaló que la propuesta surge debido a que la Constitución de Estados Unidos no puede discriminar qué grupos religiosos pueden ofrecer servicios voluntarios en escuelas públicas.

Esto abriría la puerta a que clérigos de grupos como el Templo Satánico pudieran asesorar a los estudiantes, y de aprobarse, comenzarían a partir del primero de julio próximo.

“La libertad religiosa realmente significa que el gobierno debe permanecer neutral en cuanto a qué religiones permite y cuáles no. Pueden permitir la religión en algunos lugares, pero no pueden distinguir entre religiones”, dijo Lucien Greaves, portavoz del Templo Satánico, organización no teísta con sede en Salem (Massachusetts), citado por el canal.

Según establece el proyecto de ley, los directores de escuelas y los capellanes deben informar a los padres sobre los servicios y obtener su consentimiento por escrito antes de que los estudiantes participen, precisa el reporte periodístico.

La también senadora de Florida, Erin Grall, dijo que "la comunidad está investigando lo que son estos capellanes, y los líderes que son en la comunidad, y los padres tendrían la capacidad, conociendo la reputación de esa persona individual, para determinar si quieren o no que su hijo hable con ellos".

Si la ley finalmente se aprueba y los distritos se negaran a permitir que los satanistas se ofrezcan como voluntarios, el portavoz del Templo Satánico dijo que acudirían a los tribunales.

"No necesitan utilizar las escuelas una vez más como otro campo de batalla de la guerra cultural, pero si van a abrir las escuelas a los capellanes, tienen que ser neutrales sobre qué puntos de vista religiosos están disponibles para los niños como capellanes", señaló Greaves y aclaró que estos proyectos de ley no eran más que otra forma de colar la religión en los centros de enseñanza.

El Templo Satánico opera en todo Estados Unidos, está registrado y exento de impuestos igual que cualquier iglesia.

Se define en su web como una organización que tiene como misión “fomentar la benevolencia y la empatía”, “rechaza la autoridad tiránica, defiende el sentido común y se opone a la injusticia”.

Aboga por la separación de la Iglesia y el Estado y defiende los ideales de la Constitución estadounidense; además, sus miembros no visten túnicas negras ni adoran a un demonio bíblico como algunos podrían inferir por su nombre.

Una de sus acciones fundamentales son los “Clubes Educando con Satanás”, el último de los cuales abrió este lunes, en la escuela primaria Chimneyrock en el estado de Tennessee, informaron en su cuenta en X.

Sobre estos polémicos clubes, en 2023, el juez John M. Gallagher, del Distrito Este de Pennsylvania, emitió un veredicto donde se señalaba que los programas que impartirían miembros del Templo Satánico, en el Distrito Escolar de Saucon Valley, estaban garantizados por la libertad de creencia religiosa, uno de los principales derechos constitucionales del país.