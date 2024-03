El Uniko arremete contra nuevos reparteros cubanos: "Al que vea inventando le voy a girar los cañones"

El reguetonero cubano Luis Alberto Almanza, mejor conocido por todos como El Uniko, ha vuelto a cargar contra los nuevos exponentes del género urbano.

Lo ha hecho a través de la sección de historias de su cuenta de Instagram con un texto que colgó y en el que dedica fuertes palabras a todos aquellos colegas de la isla que han optado durante los últimos tiempos por cantar reparto.

"Ahora todo el mundo quiere tener voz, todo el mundo quiere tener voto, pero cuando hubo que soltar el pellejo y aguantar presión durísimo éramos los negros esos con el laterío ese", fueron las primeras palabras que se pueden leer en su escrito.

"Ustedes llevan 100 años cantando y ese sonido siempre lo miraron con asquito. Ahora sí les gusta, ahora es nuestro, ahora somos todos cubanos y reparteros, no me hagan reír", añadió.

Para culminar, El Uniko expresó: "No es resentimiento ni rencor, pero hay que tener buena memoria, pues quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Me dan igual las polémicas, pero yo sí me he vivido esta música y esta cultura desde el primer día que empecé. Al artista farandulero, salsero, bachatero y pinguero que vea inventado le voy a girar los cañones".

El Uniko / Instagram

El Uniko lleva varios días mostrando su enfado en las redes sociales, tanto por los cantantes cubanos de reguetón que se han decantado por cantar reparto así como por la polémica que ha surgido en las redes sociales a raíz del desarrollo del reparto en Perú.