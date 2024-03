Padre cubano sorprende a su hijo en la escuela después de 5 años sin verse

Después de cinco años alejado de su familia, un padre cubano regresó a la isla de sorpresa para reencontrarse con los suyos. Un momento especialmente emotivo vivió cuando volvió a ver a su hijo, al que fue a ver a la escuela sin previo aviso. Una escena de felicidad infinita y muchos sentimientos que compartió el protagonista en su perfil de TikTok, @doneliel_official.

"Después de 5 años lejos de los míos llego a darle una sorpresa a mi hijo", escribió sobre el vídeo, en el que le vemos caminando por los pasillos de la escuela hasta llegar a su hijo, con el que se funde en un caluroso abrazo.

Este conmovedor vídeo desencadenó comentarios como: "Imposible no llorar", "Me erizaste con ese vídeo", "Bendiciones" o "Me alegra mucho".

Este tipo de vídeos protagonizados por cubanos reencontrándose con sus familiares en la isla, las visitas sorpresa o los abrazos interminables en aeropuertos de todo el mundo ya son un género propio en las redes sociales, donde el resto de internautas no pueden evitar emocionarse con los protagonistas de estas historias.