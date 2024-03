Asaltan con cuchillo a activista cubana en Centro Habana

La activista cubana Shayra González Pernía fue asaltada por un delincuente armado con un cuchillo mientras caminaba por las calles de Centro Habana, según denunció en una directa de sus redes sociales.

“Hace como tres días atrás fui asaltada en Centro Habana. Eran como las diez y media de la noche y yo venía de ver a mi mamá y a mi hermana. Fui bajando por la calle Jovellar, esa calle de Centro Habana que sale al parque Maceo (…) y viene un chico, un mulatico ahí, joven, 23 años, vestido de blanco, una gorra, un desmangado bien ancho… y saca un cuchillo, que era un mata vaca enorme, y me dice ‘dámelo todo’”, relató la víctima.

Temerosa, González Pernía le entregó su cartera con todas las pertenencias que llevaba encima, incluyendo el dinero, el teléfono celular y hasta las llaves de la casa. Aun así, el ladrón le arrebató unas pulseras que llevaba.

“Señores, eran las diez y media de la noche y no pasó un alma. Yo me quedé [sin saber qué hacer]. Primera vez que he sido asaltada en mi vida, con lo callejera que yo he sido. En San Lázaro, señores, como nunca, no había nadie”, señaló la joven.

Finalmente, González Pernía vio pasar a dos policías en motorinas y les paró para contarle lo sucedido y denunciar los hechos. Sin embargo, los policías le contestaron que “no estamos para eso”.

“Le digo, ay, buenas noches, oficial, mire, me acaban de asaltar. Y el muchacho anda vestido de blanco. Y mire, yo lo vi que cogió [la calle] Espada para abajo, directo al Malecón. ¿Qué me dijeron los policías? ‘Ay, no, mi amor, nosotros no estamos para eso’”, contó.

Activista trans por los derechos del colectivo LGTBI, González Pernía subrayó el aumento de la violencia y la delincuencia en Cuba, y dio fe de que las calles de la capital están desiertas a partir de la noche y del temor que recorre a la población ante tal situación.

“La Habana no es La Habana de antes. Hay pánico en La Habana. Están asaltando por un teléfono, te meten una puñalada, te dejan muerto. A las personas que tienen motorina, están tendiendo unos alambres, unos cables, en el medio de las calles. Cuando tú pasas, entre dos te tumban y… Señores, hay pánico en la calle. A las nueve de la noche no ves a nadie”, afirmó.

A ello se añade el temor de las personas del colectivo LGTBI+ a denunciar ante la policía, que por lo general reacciona con muestras de transfobia y homofobia, dejándoles desprotegidas y marginadas. Según la activista, en la zona donde fue asaltada hay un bar gay y los delincuentes asaltan impunemente a sus clientes, sin intervención policial alguna a pesar de las varias denuncias realizadas.

“Traten de andar siempre con otra persona, porque casi siempre estos asaltadores van buscando a ver a quién asaltar y cuando se topan una persona la eligen como blanco del asalto.

“La ciudad está como fantasmagórica; no hay nadie. Hay pánico en La Habana. Para las personas aquellas que se fueron hace un tiempo atrás de Cuba y con las que caminamos La Habana y era divino: en estos momentos ya no es así. En estos momentos hay una delincuencia horrible, nivel Dios”, aconsejó la joven.

A mediados de enero de 2022, González Pernía fue deportada hacia Cuba después de permanecer varios días varada en el aeropuerto de Estambul, la capital de Turquía.

La noticia trascendió luego que amigos hicieran llegar a la redacción de CiberCuba un video que hizo González Pernía en el momento que iba a ser deportada hacia Cuba por las autoridades migratorias turcas.

En aquel momento, una publicación en redes sociales apuntó que quien “ha vivido en carne propia la persecución de un gobierno asesino, sabe el peligro que corre esta mujer al regresar a Cuba. Ninguno de nosotros nos hemos ido de Cuba por ganas, nos hemos ido por miedo, por la mala vida, por la represión política a que nos enfrentamos por ser activistas y LGBTI”.

González Pernía vivió tres meses en Moscú; luego viajó a Egipto, donde estuvo un mes, compró un billete con destino a Serbia y en el trasbordo de Estambul conoció que no podía seguir su periplo.

"Salí huyendo [de Cuba] porque después de estar en la marcha del 11J el acoso conmigo era constante. La teniente Tania, en Zanja, me hacía la vida un yogur. Salí huyendo por Moscú", explicó en sus redes sociales la joven, quien se presenta como activista por los derechos LGBTI.

González Pernía (Manzanillo, 1986) fue entrevistada por CiberCuba en marzo de 2023 y explicó que, una vez regresada a Cuba, se dedicó a la prostitución por Internet como medio de vida ("pedimos recargas a cambio de fotos o vídeos"), sin renunciar a luchar por hacer Cuba más habitable; basada en valores de libertad, prosperidad, tolerancia, justicia y respeto mutuo.

El aumento de la delincuencia y la violencia en Cuba tiene en las personas trans unos de los grupos más vulnerables, al cargar con el estigma social propio de una sociedad marcadamente patriarcal, donde las transexuales son despreciadas y hasta abusadas por parte de la policía.

En noviembre de 2023, una mujer transexual fue ingresada grave en un hospital de Matanzas tras ser agredida en varias partes del cuerpo con un arma blanca en la ciudad de Cárdenas.

Roxana Suárez, de 22 años, fue encontrada inconsciente en la calle Real de Cárdenas, informó la activista trans Mel Herrera en el medio independiente Cubanet.

La joven tenía varias partiduras en la cabeza, puñaladas y cortaduras en el cuello, el rostro y otras partes del cuerpo. Fue trasladada al hospital Faustino Pérez de Matanzas con varias fracturas de cráneo.