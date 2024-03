Niña de 11 años da a luz en Cuba y la madre acusa a su exesposo

Un hecho terrible sucedió en Cuba: una niña de 11 años ha dado a a luz y su madre acusa a su exesposo de haberla violado.

Arazay Benítez, quien se identifica en Facebook como Omio Yemaya, compartió dos fotos de su ex, llamado Roilber Ramos Reyes, a quien acusa de abusar de su hija cuando esta tenía solo 10 años.

La mujer relata que todo se descubrió luego de que la niña diera a luz el pasado 28 de enero. Afirma que el embarazo nunca se le notó y que la menor nunca dijo nada ya que él siempre la amenazó con que si lo denunciaba, su mamá iría presa.

"Lastimosamente no puedo hacer nada físicamente porque en estos momentos no se encuentra en Cuba, pero quiero que sepan que ya las autoridades están al tanto de todo y desgraciadamente mi hija está pasando por un momento muy crítico", subrayó.

"El que me conoce bien sabe la clase de madre que soy y cómo es mi hija, solo les pido a todos que compartan esta información para que llegue a todas las personas, y que hay un pedófilo que está en Estados Unidos, que allí se hace justicia", añadió.

Captura de Facebook / Omio Yemaya

En otro post, Arazay denunció que su ex le hizo lo mismo a la hermana de su propia hija cuando ella estaba en Cuba, y precisó que al darse a conocer la historia de su hijita, es que esa otra víctima se lo comunicó a su mamá.

"Pero no para allí, el muy cochino y descarado acaba de escribirme por su nuevo número de teléfono y me dice que venía un abogado a quitarme a mi hija. Yo no le respondo y él me llama dos veces y como la madre su hija estaba aquí a mi lado, ella lo llama y lo pone como la que es. Eso es para que se convenzan que la verdad siempre sale a la luz y que hasta su propia hija se dio cuenta de quién es su padre...", expresó.

La mujer hizo una directa en su Facebook en la que salió al paso de muchos usuarios -sobre todo hombres- que la acusan de haber puesto a su hija a prostituirse, le dicen que la niña tuvo sexo porque quiso o la cuestionan diciéndole qué dónde estaba ella cuando sucedieron los hechos.

En Miami, el periodista Javier Díaz entrevistó a Arazay, quien le contó que ella llevó a su hija al hospital pensando que tenía solo un dolor de ovarios, y allí se enteró de que estaba embarazada de casi 37 semanas y estaba a punto de parir.

La menor dio a luz por parto natural a una bebé que pesó 5,7 libras, sin complicaciones. Poco después confesó que el único hombre que la había tocado era su expadrastro.

Javier Díaz también conversó con Ramos Reyes, quien reside en Denver después de haber emigrado a Estados Unidos por vía de reunificación familiar siete meses atrás. Él niega rotundamente la acusación y está dispuesto a hacerse una prueba de paternidad para demostrarlo.