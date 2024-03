¿Qué es lo más picante que le dice una colombiana a un hombre?

El influencer cubano Listillo Cubano ha compartido un nuevo video en su perfil de Instagram, el cual cuenta con más de 1 millón de seguidores, con el que ha revolucionado a su público masculino.

En el material, el isleño le pregunta a una joven colombiana qué es lo más sexy que le puede decir a un hombre, a lo que ella no duda en contestar sacando a relucir su lado más picante.

Con tono bastante sensual y entre risas llenas de picardía, la colombiana pone de ejemplo algunas frases como "papasito, qué rico mi amor" o "pasasito rico".

Todo parece indicar que las dulces palabras de la joven despertaron los instintos más ocultos de algunos de los seguidores de Listillo Cubano, sobre todo los masculinos.

Muchos internautas no tardaron en reaccionar a las sensuales expresiones de la bella colombiana y en la sección de comentarios dejaron escritos algunos divertidos comentarios tales como:

"A mí me dicen así y me muero", "Necesito una colombiana me hable así", "Qué hermosa la parcerita", "Me encantan las colombianas", "Lo mejor son las colombianas, todas tienen tremendo cuerpo, del acento para qué hablar y la comida colombiana es riquísima" o "Ufff qué rico, es que ese acento detona", entre muchos otros.