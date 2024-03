Cubano denuncia impunidad tras brutal asalto en La Habana

Un cubano denunció la pésima actuación policial luego de que su cuñado, al que identificó como Lázaro Martín Cruz, fuera víctima de un brutal asalto en La Habana para robarle.

“Esto le sucedió a mi cuñado, fue asaltado y hoy los delincuentes están disfrutando de los químicos cochinos que se fuman, y de un plato de comida sin trabajar, porque hasta el día de hoy no se ha reportado que hayan sido capturados”, se quejó en Facebook el internauta Julio Ortiz Argudín.

Captura de Facebook/Julio Ortiz

Aunque el denunciante no ofreció otros detalles sobre cuándo o en qué circunstancias fue asaltado su familiar, compartió fuertes imágenes en que se ve a la víctima con el rostro severamente golpeado, varias manchas de sangre en el abdomen, así como una herida cosida resultante al parecer de arma blanca.

Captura de Facebook/Julio Ortiz

Ortiz Argudín denunció la gran inseguridad con la que se está viviendo en Cuba y la falta de respeto de las autoridades, de la cuales dijo que “cada vez que se comete un delito contra la vida, nunca están”.

“Para ellos es más importante andar detrás de los opositores que piden libertad para su pueblo y detrás de tres infelices que venden ajo, cebolla, tomate, es decir lo que les aparece para poder llevar un plato de comida a su familia”, precisó.

“Entonces, ¿por qué tanta represión con el pueblo si no hacen su trabajo y cada vez hay más víctimas de asaltos en Cuba?”, cuestionó.

En el segmento final de su publicación, tras hacer referencia a Alejandro Gil y a los ladrones de cuello blanco, llamó a los cubanos a estar alertas ante los asaltos.

“Espero que sirva esta nota para que estén todos alertas y no se dejen sorprender por estos delincuentes que han decidido no trabajar y les es más fácil asaltar en las calles incluso a plena luz del día. Sirva también a las autoridades a quien debería darles vergüenza que están gastando el combustible de los carros patrulleros en cosas innecesarias y no capturan a estos ladrones, que los tiene que capturar el pueblo”, concluyó.

Captura de Facebook/Julio Ortiz

La ineficiencia policial en Cuba ante robos cometidos en el interior de viviendas o asaltos violentos en la calle para robar motos, vehículos u otras pertenencias de valor es una demanda recurrente por parte de las víctimas de tales hechos.

En los últimos meses, coincidiendo con el incremento de la delincuencia en Cuba, también se han disparado las denuncias tanto de particulares como de negocios que publican en redes sociales imágenes de actos delictivos de los que han sido víctimas.

Aunque medios oficialistas aseguran que el clima violento es menor a lo reseñado en redes sociales y por medios independientes, muchos ciudadanos se quejan de la ineficacia de la policía para protegerlos de los delincuentes, así como para encontrar a los ladrones y recuperar las pertenencias robadas.

Un ejemplo está en que una cifra cada vez mayor de ciudadanos recurren a las redes sociales para intentar obtener información ya sea sobre autos, motos o incluso perros robados.

Muchos incluso prometen una recompensa a quienes ofrezcan datos fiables sobre los artículos robados y la presunta identidad de los delincuentes.

En días recientes un cubano residente en el poblado Gaspar, en el municipio de Baraguá, en Ciego de Ávila, explotó en redes sociales contra la nula actuación de la policía tras haber denunciado el robo en su vivienda de numerosos artículos de valor.

Contó que al ir a la estación de la policía a poner la denuncia “la respuesta mentirosa” que le dieron fue que la Guardia Operativa “estaba en un hecho”. Precisó que tras esa excusa permanecieron un rato en los alrededores vigilando el movimiento en la unidad y había numerosos policías allí sin hacer nada. En una segunda visita a la unidad policial le dijeron que el investigador no estaba no había llegado.

“En fin no hay a quién acudir. Los ladrones trabajan para ellos. Lo siento, es que los ladrones saben la ineficiencia de la PNR y por eso están acabando”, concluyó en ese caso con amargura el denunciante.