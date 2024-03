¡Con globos, tarta e invitados! Ana de Armas celebra el cumpleaños de su perro Elvis en el rodaje de "Ballerina"

Ana de Armas se ha robado la atención de sus fans, pero esta vez no por ningún logro profesional o look de alfombra roja, sino por la fiesta de cumpleaños que organizó para su fiel compañero de cuatro patas: Elvis. El canino cumple dieciséis años, una edad avanzada para un perro, y la actriz cubana no escatimó en detalles para celebrarlo a lo grande. En pleno rodaje de "Ballerina", la intérprete contó con una tarta, globos e invitados para disfrutar de este día.

Las imágenes de la fiesta las compartió la actriz que dio vida a Marilyn Monroe en "Blonde" en sus historias de Instagram, donde podemos ver a Ana de Armas con Elvis con el equipo de la película "Ballerina", el spin-off de John Wick que protagoniza la cubana y que se espera que se estrene el próximo año.

"Feliz cumpleaños Elvis, mi dulce chico. Te quiero más que lo que las palabras pueden expresar", escribió la actriz, que ha derretido a sus fans con estas instantáneas que son pura ternura y amor.

Captura de Instagram / Ana de Armas

Elvis es un perro reconocido por los fans de Ana de Armas y seguramente por los amantes del cine, puesto que Elvis apareció en pantalla con su dueña en la película de Netflix por la que la nominaron al Oscar.

El perrito tuvo un papel interpretando a la mascota de Marilyn Monroe, Mafia Honey, el cachorro de Norma Jeane.

Captura de Instagram / Ana de Armas

¡Feliz cumpleaños, Elvis!