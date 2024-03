María Victoria Gil sobre su hermano: "Qué daño tan grande me ha hecho"

María Victoria Gil, hermana del exministro de Economía cubano que está imputado por corrupción, negó cualquier implicación en los negocios "turbios y sucios" de este, e incluso lo acusó de haberle hecho un gran daño.

María Victoria, a quien el pueblo cubano recuerda por sus años como presentadora del programa televisivo De la Gran Escena, envió un audio al youtuber Darwin Santana desde España, tras regresar el lunes de La Habana.

Vicky, como es conocida entre los cubanos, se mostró sorprendida y molesta por las cosas que han dicho de ella en las redes sociales y en algunos medios de prensa en Estados Unidos.

"Hablan una cantidad de cosas de mí, Darwin. Por el amor de Dios, qué daño me ha hecho mi hermano tan grande", expresó.

Luego de una semana en Cuba, la expresentadora confirmó que su hermano y su esposa están detenidos e incomunicados.

"No tienen móviles, no hay manera de comunicarse con ellos. Mi sobrina sí está en la casa, pero en prisión domiciliaria, también sin móvil. Me comuniqué nada más que con mi sobrino, el hijo de mi hermano, que es un infeliz que vive aparte de ellos con su esposa y su niño, lejos, en Marianao, y tampoco sabe nada de ellos", detalló.

María Victoria recordó que vive hace 10 años en España, tiene la ciudadanía y va cada dos años a Cuba para no perder su casa. Agregó que siempre vuela en marzo y que el pasaje de este último viaje lo compró hace mucho tiempo para que le saliera más barato.

"¿Tú crees que si yo fuera realmente testaferro de Alejandro Gil, si yo me hubiese beneficiado de algún negocio turbio, sucio, de algún desfalco, yo hubiese sido capaz de entrar a la isla de Cuba", cuestionó.

"Yo creo que la prueba más grande de que yo no tengo nada que ver con la corrupción de mi hermano es esa", recalcó.

La hermana de Gil, quien a principios de mes anunció que iba a Cuba para la grabación de un documental de tema cultural, dijo que durante su estancia en La Habana no la molestó nadie del gobierno, ni de la Seguridad del Estado, ni de la Policía.

"Si tenía un policía detrás, no me di cuenta", afirmó.

Por último, criticó a quienes aseguran que viajó a la Isla a llevarse dinero de los negocios turbios de su hermano.

"La gente está diciendo que yo fui a Cuba a sacar dinero, ¿pero la gente está loca?", inquirió.

María Victoria compartió un texto en su muro de Facebook en el que asegura que no ha dado ninguna declaración a medios digitales, y denunció una supuesta suplantación de su hijo, Daniel Alejandro Trujillo Gil, en varias publicaciones que ofrecían detalles de la situación de Alejandro Gil.

"Alguien ha suplantado mi identidad en la plataforma TikTok y ha brindado declaraciones al destacado periodista Mario Pentón, desde mi cuenta y haciéndose pasar por mi hijo. (...) Acabo de recibir una captura de pantalla del mensaje que, supuestamente le enviara mi hijo a Pentón. En dicho mensaje no hay mentiras ni injurias, en absoluto, es una información de dominio público pero reitero que no fue brindada por mi hijo", señaló.

Captura de Facebook / María Victoria Gil Fernández

La expresentadora de la televisión cubana anunció que se mantendrá al margen de toda opinión política, y rogó a los medios que les permitan estar en paz.

"Agradezco a las autoridades cubanas su respeto hacia mi integridad durante mi estancia en Cuba del 3 al 10 de marzo de 2024. Por declaraciones más leves que las que yo he ofrecido a los medios, hay personas cumpliendo condena en mi país. Mi hijo y mis amigos estaban seguros de que no podría regresar, han sufrido mucho. Pero aquí estoy, con la frente alta porque no he cometido delito alguno, porque jamás me he lucrado de la corrupción", añadió.