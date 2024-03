Buscando a alguien que hable inglés en un Walmart de Miami

El aumento considerable de migrantes latinos en Miami ha llevado a que en esta ciudad se hable muy poco el inglés y predomine en muchos lugares el español.

Un internauta compartió un video en el que va de compras a un Walmart en Miami y por más que lo intentaba casi nadie del personal hablaba inglés y los pocos que lograban comunicarse en ese idioma reconocían que solo dominaban lo elemental.

Varios de los trabajadores a los que se acercaba era personas muy mayores y cubanos. “Por eso yo trabajo en limpieza, no hablo inglés”, le dijo una señora.

El video de este usuario, que además grabó en secreto, desencadenó muchas críticas en los comentarios de personas que lo acusaron de tener un comportamiento racista y de burla.

“Sí, estamos en EE. UU. sí, todos tenemos que aprender de algo, por supuesto, pero burlarse de la gente que trabaja muy duro, incluso cuando el salario no es el mayor, eso es muy injusto”; “Avergonzar a la gente en línea por no hablar inglés en Miami, una ciudad construida sobre inmigrantes de países latinoamericanos, es tan sordo e irrespetuoso”, señalaron dos personas.

“Esta publicación casi bordea con lo racista, haciendo que estas personas se sientan estúpidas y alienadas porque no pueden hablar inglés, porque nacieron en otra parte de América que no es los Estados Unidos”; “No avergüences a nuestra gente que es nueva aquí y que sólo está tratando de trabajar y no han aprendido el idioma todavía, o tienen dificultades para aprender el idioma”, le reprocharon otros.