Daisy Ballmajó se divierte cocinando harina dulce con una abuelita de 106 años: "Aprendí demasiado con ella"

La periodista y presentadora cubana Daisy Ballmajó ha tenido la oportunidad de compartir a o largo de su carrera con personas muy especiales; recientemente Silvia Armenteros, una abuelita de 106 años, la conquistó completamente.

Junto a la señora se divirtió en la cocina haciendo harina dulce y aunque la comunicadora no sabía mucho del asunto Silvia, con esa experiencia y sabiduría que solo dan los años, la iba guiando paso a paso.

Captura Instagram / Daisy Ballmajó

“Las dos nos divertimos mucho y yo aprendí demasiado con ella”, confesó en Instagram Daisy junto un fragmento de este encuentro que los televidentes podrán disfrutar este próximo sábado por Telemundo 51.

A sus 106 años, Silvia no le teme al azúcar y asegura muy convencida: “Yo no padezco de nada”. La presión un poquito alta de vez en cuando no es un problema a tener en cuenta.

Captura Instagram / Daisy Ballmajó

“Revuelve, revuelve. Menéalo que tiene el azúcar abajo”, le decía Silvia a Daisy mientras esta movía la harina con el cucharón y ambas terminaban cantando a lo Celia Cruz.

“Lo que pasa es que no estás práctica”, agregaba la abuela mientras la periodista no podía contener la risa ante su ocurrencia llena de verdad.

Captura Instagram / Daisy Ballmajó

“Es que es tan encantadora. La pasamos tan bien que ella no quería que yo me fuera y yo tampoco quería irme. Gracias Silvia Armenteros por enseñarnos tanto sobre la felicidad”, agregó Daisy en otro post.