Muere otro joven cubano en el servicio militar

El Servicio Militar Obligatorio (SMO) en Cuba acaba de cobrarle la vida a otro joven, según denuncian en redes sociales.

La madre del joven fallecido Martha Zamora escribió en Facebook un mensaje en el que pedía disculpas a su hijo, nombrado Alain Roberto Lao, por no haber actuado a tiempo.

“Perdón mi niño, perdón, porque no te pude sacar de aquel infierno”, dijo la mujer en un texto conmovedor en el que además confesó haberse visto atada de pies y manos para impedir que lo llevaran a cumplir con esa exigencia del régimen cubano.

Captura de Facebook/Diasniurka Salcedo Verdecia

El usuario Ernesto Sánchez agregó que el joven se disparó en la Unidad Militar 2642 ubicada en Wajay “El Chico”.

Según esta fuente, el capitán de la unidad, nombrado Adrián García Peña estaba siendo incisivo con el joven. Ahora la familia lo hace responsable y piden que se haga justicia.

Captura de Facebook/Ernesto Sánchez

Sobre este hecho, la activista Diasniurka Salcedo Verdecia, lamentó que otro joven pierda la vida en el servicio militar. “¡Hasta que las madres no aprendan a defender los derechos de sus hijos van a continuar las muertes!”, sentenció.

Diasniurka, quien está de tránsito en México con su familia, tras verse obligada a salir de Cuba bajo amenaza de ir a la cárcel por su postura contra el régimen, ha comentado su experiencia cuando tuvo que enfrentar las citaciones que le hacían a su hijo para ir al SMO.

“Mi hijo no pasó el Servicio Militar. Varias veces sí lo citaron y varias veces en su lugar iba yo y dejaba claro que mi hijo no iba a defender un sistema por el cual no estábamos de acuerdo, así fue una y otra vez cada vez que lo citaban, hasta que terminaron dándole la baja ellos solitos”, comentó.

Captura de Facebook/Diasniurka Salcedo Verdecia

Actitudes como la tomada por Diasniurka, han sido llevadas a cabo por padres cubanos que temen por la salud física y el estado mental de sus hijos en la etapa del SMO.

El activista cubano Alberto Turís Betancourt Pérez, identificado en Facebook como Generosidad Cristiano Jerusalén se negó, a inicios de enero de este año, a inscribir a su hijo en el Servicio Militar.

“En estos momentos se presenta con muy buena actitud esta compañera en mi casa para inscribir en el servicio militar obligatorio a mi hijo. Mis palabras fueron las que aquí están escritas y firmada por mí. Me niego a inscribirlo en dicho servicio ya que soy opositor al partido comunista”, escribió en Facebook.

También en enero, en el grupo de Facebook “No más muertes en el servicio militar en Cuba”, el usuario Yankiel Marrero, residente en La Habana, denunció la muerte de un amigo tras un presunto accidente en un camión de combate.

"Artemisa está de luto descansa en paz hermano", dijo Yankiel en su publicación, donde adjuntó dos imágenes, una del joven cubano fallecido y otra del vehículo en el que presuntamente ocurrió el accidente mortal.

La muerte de un joven residente en el municipio Campechuela, en la provincia de Granma, debido a una mala atención médica mientras cumplía su etapa de previa (conocida como período de instrucción) para entrar al Servicio Militar en Jiguaní, también apoyó los pedidos de eliminar esta obligación del régimen cubano.