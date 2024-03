Lo nuevo de Carlos Varela: "Tu tiempo ya pasó, como tu viejo cuento"

El cantautor cubano Carlos Varela compartió con sus seguidores un nuevo tema musical que está produciendo y es un canto al amor y a la libertad.

Varela dejó un fragmento de la letra de la canción en su perfil de Instagram, donde ha recibido decenas de comentarios celebrando este movido tema musical.

“Los fantasmas de las mesas

aún rezan por un día mejor,

no hace falta una iglesia

para encontrar tu voz.

No me gustan las promesas

que salen desde un altavoz

y aunque no voy a la iglesia

te juro por Dios

que yo voy a ser LIBRE

como el viento

Ya no le des más vueltas

tu tiempo ya pasó

como tu viejo cuento”.

La canción la presenta en un contexto singular, tras producirse al inicio de esta semana un grupo de protestas en Cuba, donde el pueblo exigió al régimen comida, luz y libertad.

Varela estará próximamente presentándose en Miami y podría estrenar en la ciudad del Sol algunos de sus temas nuevos que trae entre manos.

El trovador cubano había anunciado a finales de 2023 que tiene nueva música en camino. Ha compartido desde entonces algunos videos cortos donde muestra el proceso de producción y promete a sus fanáticos letras de calidad que invitan a pensar en la realidad cubana y en la vida.

En diciembre de 2022 Varela estrenó “La Feria de los Tontos”, junto a la banda cubana de rock Sweet Lizzy Project. Esta canción es uno de los éxitos más recientes del músico cubano.