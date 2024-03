Mensaje de Trump tras las protestas en Cuba: "Estamos con ustedes"

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump manifestó su apoyo a los cubanos que protagonizaron protestas contra el régimen castrista en varias ciudades el domingo pasado.

En un video publicado el viernes en Truth Social, Trump aseguró que está siguiendo de cerca la situación en Cuba y enumeró los principales problemas que sufre la población en la Isla.

"Quiero expresar mi admiración y apoyo a todo el valiente pueblo de Cuba, que se enfrenta al vil régimen comunista. No es fácil, nos damos cuenta de esto y lo vamos a cambiar", dijo el líder republicano.

"Bajo los dictadores brutales y corruptos de Cuba, el pueblo cubano está sufriendo una terrible escasez de alimentos, apagones de energía, pobreza, represión política y persecución religiosa", añadió.

"Quiero que el pueblo de Cuba sepa que estamos observando muy de cerca lo que está sucediendo en Santiago cada minuto del día. Estamos con ustedes", recalcó.

Trump, quien se perfila como el candidato del Partido Republicano en los comicios de noviembre, acusó a Joe Biden de haber sido "débil" con el gobierno comunista cubano y anunció que con él en la Casa Blanca no será igual.

"Bajo mi administración, volveremos a ser muy fuertes con los opresores, a diferencia del corrupto Joe Biden, que ha sido muy débil con los comunistas. Estoy con el pueblo cubano. Él no los apoya. A él no le importan. No podría importarle menos", expresó.

"Me hago eco de su llamado a la liberación de los presos políticos en Cuba y a tener elecciones libres y justas. Ustedes tienen que tener elecciones libres y justas", dijo, antes de señalar que Estados Unidos también tiene algunos problemas con eso.

"Sobre todo, comparto su visión de una Cuba segura, próspera y libre. Dios bendiga al pueblo cubano y Dios bendiga a Estados Unidos", concluyó.