Senador cubanoamericano Bob Menéndez no se presentará a reelección por el Partido Demócrata en New Jersey

El senador cubanoamericano Bob Menéndez confirmó recientemente su no presentación a la reelección demócrata este año por el estado de New Jersey, aunque no cerró la puerta para hacerlo de manera independiente, en medio de las acusaciones de soborno que tiene en su contra.

La presentación de solicitudes demócratas en New Jersey cierran el próximo lunes 25 de marzo y hasta la fecha están inscritos para las primarias el representante Andy Kim y la actual primera dama del estado Tammy Murphy.

"Desafortunadamente, las acusaciones actuales que enfrento, de las cuales soy inocente y lo demostraré, no me permitirán tener ese tipo de diálogo y debate con opositores políticos que ya lo han convertido en la piedra angular de su campaña", dijo Menéndez en un video publicado en su cuenta de Youtube.

"Los habitantes de Nueva Jersey merecen algo mejor que eso", afirmó.

Menéndez aspira a que su exoneración se produzca este verano, lo que le permitirá presentarse como candidato en las elecciones generales de noviembre en Estados Unidos, teniendo en cuenta que la fecha límite para la inscripción independiente es el 4 de junio.

No es la primera vez que el senador cubanoamericano está inmiscuido en escándalos de corrupción. En su última postulación para la reelección logró juicio nulo en 2017, lo que le permitió mantener el apoyo del establishment del partido estatal en 2018.

Sin embargo, esta vez su tiempo estaría más ajustado, además de no contar con el apoyo del sector fuerte de los demócratas en el estado.

En septiembre de 2023, Menéndez renunció a la presidencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos tras ser acusado de conspiración para cometer soborno y otros cargos.

El demócrata fue imputado junto a su esposa por aceptar sobornos y usar su influencia para beneficiar a tres empresarios de su Estado y al gobierno de Egipto.

El político, de 69 años, habría hecho ciertos favores a cambio de cientos de miles de dólares en efectivo además de joyas, un Mercedes-Benz, lingotes de oro y pagos de la hipoteca de una vivienda.