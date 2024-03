Le llueven los piropos a Nayer por espectacular posado con un conjunto negro

Una vez más, la cantante cubana Nayer logró cautivar a sus seguidores de Instagram. En esta ocasión fueron dos posados en los que la esposa de Víctor Víctor Mesa derrocha elegancia con un conjunto negro que envuelve a la perfección sus curvas.

La cantante tiene una legión de seguidores que siempre están pendientes de cada nueva publicación que sube a sus redes sociales y junto al último que compartió, dos fotos presumiendo de modelito, le llenaron el tablón de piropos y elogios.

"Bendiciones hasta para el que tiene su mala fe conmigo", es la descripción que puso Nayer junto a las imágenes, en las que aparece con una falda y una chaqueta negra de lo más elegante. Un look que combinó con unos tacones negros y su pelo recogido en una coleta alta. ¡Guapísima!

Como podría ser de esperar, ante estas fotografías, sus followers le escribieron: "Tu belleza es de otro mundo", "Tu belleza no tiene límites" , "Eres más que perfecta", "Te ves fantástica con ese look", "Toda una diosa. Amo tu estilo" o "No hay nadie más perfecta que tú".

Nayer se encuentra atravesando un momento muy dulce de su vida personal. Hace apenas unas semanas, celebró el primer cumpleaños de su hijo con Víctor Víctor Mesa, que ha comenzado a dar sus primeros pasos. ¡Cómo pasa el tiempo!