Habla joven cubano cuya barbería fue incendiada en Hialeah

Jariel Esquivel, dueño de la barbería que fue incendiada el pasado viernes en Hialeah, niega que el incidente haya sido consecuencia de una velada “guerra entre barberos”, y asegura que él no debía nada a las dos personas involucradas en el atentado contra su establecimiento.

El dueño del local dice que desde su perspectiva no había ningún problema, pero lo cierto es que el negocio llevaba solo un mes abierto en Hialeah y ya comenzaba a florecer.

“Este era mi asiento, el primero para poder darle la bienvenida a los clientes, a los niños. Lo que menos imaginé es que el negocio fuera de tal manera incendiado”, explicó en declaraciones al periodista Eduardo “Yusnaby” Rodríguez para Telemundo 51.

Confirmó que él efectivamente había trabajado en el pasado en otra barbería de Hialeah para el también cubano Miguel Reyes Junior (38 años), quien ahora se encuentra en prisión acusado de ocasionar el incendio en complicidad con Alberto González (56), que permanece prófugo de la justicia.

“Él me dice ven para acá y yo te doy trabajo, porque él sabía que yo siempre fui una persona leal, trabajadora, cumplidora”, explicó Esquivel, quien asegura que todo acabó cuando él decidió abrir su propio negocio.

“No le debo nada. Solamente quise emprender mi negocio con mi hermano”, apuntó en referencia al final de su vínculo laboral con Reyes tras trabajar tres años en su barbería.

“Nunca existió ninguna guerra entre barberos, ni existirá una guerra entre barberos. Simplemente es un conflicto hacia este negocio y no sé los motivos, recalcó.

A la sugerencia del periodista acerca de si la envidia podría haber sido un presunto detonante, dijo no creerlo.

“Sé que no soy competencia para él. Todos los barberos, seamos dueños o no seamos dueños de un local, tenemos nuestro estilo y nuestra manera de trabajar hacia el cliente. De una manera u otra no lo veo como competencia”, concluyó.

Jariel Esquivel detalló que las ocho personas que trabajaban junto a él están de momento buscándose la vida en otros trabajos, lo mismo en barberías que en la construcción.

“Duele mucho verlos de la manera en que están desesperados porque es que ni yo tengo el conocimiento de cuánto podría demorar esto”, dijo sobre la futura reapertura del local.

Jariel Esquivel abrió una cuenta en la plataforma de recaudación GoFundMe para reunir fondos económicos que le ayuden a comprar las herramientas de trabajo perdidas durante el incendio y para poder además remodelar y reabrir el local. Hasta el cierre de esta nota, de un objetivo planteado de 20,000 dólares ha conseguido recaudar 5,165.

“Les agradezco infinitamente. Lo veo como un nuevo comienzo y que esto vuelva florecer”, dijo sobre las 77 personas que hasta ahora han donado.

En lo que reúne el dinero necesario para ese propósito, Jariel Esquivel ha decidido seguir atendiendo a su clientela a domicilio.

"No puedo detenerme, no fui enseñado por alguien débil, fui enseñado por una madre que enfrentó un cáncer durante 16 años. ¿Lo puedes creer? Si se me murió mi mamá en mis manos y tuve que seguir…no me queda otra tengo que seguir. Este era su sueño”, concluyó en emotiva referencia a su mamá.

Imágenes de una cámara Ring captaron el momento en que Miguel Reyes Junior y Alberto González atentaron contra Fresh Parras Barber Shop poco después de las tres de la madrugada del pasado viernes.

En el video -difundido por America Tevé- se pudo ver cómo Reyes, con el rostro cubierto y usando guantes, rompió con una llave inglesa los cristales del local poco antes de que otro hombre, en su caso a cara descubierta, lanzara cocteles Molotov hacia el interior del establecimiento.

“¡Me corté, Alber!”, se escucha decir a Reyes instantes antes de que su cómplice le pidiera que se apartara para proceder al lanzamiento del arma incendiaria.

Tras atentar contra el local, ambos huyeron en un auto desde el local, ubicado en la primera avenida y la calle 49 del oeste de Hialeah.

De ser capturado, Alberto González enfrentará los mismos cargos que Miguel Reyes, quien compareció ante la corte el pasado sábado acusado de tres delitos que incluyen robo y provocación de un incendio en primer grado.

Durante la audiencia, la jueza Mindy S. Glazer precisó que el cargo de allanamiento podría resultar en una condena de prisión perpetua.

En respuesta a la solicitud del fiscal del estado, la jueza concedió la prisión preventiva para el acusado y le negó el derecho a fianza en los dos cargos principales. Además, se emitió una orden de alejamiento del sospechoso tanto del lugar del incidente como de la víctima.

Por el cargo relacionado con un dispositivo destructivo empleado para el incendio -que fue un coctel Molotov- se impuso una fianza de 7,500 dólares.

Aunque el mobiliario, el techo, las paredes y los cristales de Fresh Parras Barber Shop quedaron calcinados, la inmediata respuesta de los bomberos impidió que el fuego se extendiera hacia otros locales.

Los trabajadores de los otros negocios que se encuentran en el edificio donde está ubicada la barbería continúan consternados tras lo ocurrido.