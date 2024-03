Madre vuelve a Cuba después de casi dos años y uno de sus hijos no la reconoce: "Pronto eso cambiará"

Una madre cubana regresó a la isla después de casi dos años para reencontrarse con sus hijos pocas semanas después de que le llegara la residencia permanente en Estados Unidos. El emotivo reencuentro tuvo lugar en la escuela de los pequeños, donde el menor no la reconoció. Un momento cargado de emoción con el que es inevitable conmoverse después de que lo compartiese en TikTok.

La protagonista de este emocionante reencuentro es @yurislaidisabreu, que compartió en su perfil de TikTok cómo fue a buscar a sus pequeños a la escuela en Cuba, donde volvió a abrazar a sus hijos después de casi dos años. Primero la vemos abrazar a su hija y después al niño, que era muy pequeño cuando su madre se fue en busca de un futuro mejor.

"Mi niño no me conocía un año y 9 meses lejos, pero pronto eso cambiará", escribió la protagonista de este reencuentro, que ha generado cientos de comentarios y reacciones.

"Las personas hablan porque tuvieron la oportunidad de traer sus hijos consigo, pero desgraciadamente yo no pude pero con fe pronto estarán conmigo, aquí en este país y solo vine por su futuro", expresó en otro comentario esta madre cubana, que ha tenido que enfrentar algún comentario negativo del que se ha defendido. "No se recuperará el tiempo, pero estarán en un país de libertad. Peor es estar en Cuba, pasando necesidades. Aquí les puedo dar lo que necesiten".

A pesar de esos comentarios, esta madre cubana ha recibido los aplausos y apoyo de muchas mujeres por su valentía. "Mis respetos para esas madres que tienen ese valor, la verdad que son unas campeonas", "Yo veo mi hijo como vive ahora, feliz con de todo lo necesario y no me arrepiento", "Ay Dios, que dolor sentimos todas las madres que tuvimos que dejar a nuestros hijos para poderle dar un futuro mejor. Así me pasará a mí" o "Soy una de esas guerreras. Me tocó dejar atrás mis 3 niños. Solo Dios sabe cómo se sufre".