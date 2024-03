La emotiva carta que Oniel Bebeshito dedicó a su mamá hace 12 años

Chavela Campos y Oniel Bebeshito Foto © Collage CiberCuba / Instagram Chavela Campos

"Lo prometido es deuda", reaccionó Oniel Bebeshito al post de su mamá, que compartió en redes una emotiva carta que le dedicó su hijo hace más de 10 años, donde no solo le agradecía por todo lo que había hecho por él, sino que también le prometía que siempre la iba a cuidar.

"Ayer encontré este hermoso regalo que me hizo mi bebé hace 12 años donde siempre pone su amor, increíble que hoy después de tanto sacrificio, esfuerzo y amor pueda compartir conmigo sus alegrías y todo lo que soñó para mí. Mi niño cómo has crecido y tus sentimientos son los mismos. Te eduqué no sólo para mí sino para enfrentar el mundo. Te amo más a ti que a mí misma. Solo el amor engendra la maravilla", escribió Chavela junto a una imagen de la cartica, escrita en una hoja de libreta de puño y letra de su hijo, y fechada en noviembre de 2012, cuando él tenía tan solo 15 años.

"Mamá este es mi pequeño regalo, ya que no puedo darte lo que tú quisieras, pero te prometo que el día de mañana te voy a poder dar lo que no te pude dar cuando niño", comienza el mensaje, que da fe de los sentimientos hacia su mamá, buen corazón y gratitud que alberga de siempre hacia la autora de sus días.

"Quiero que sepas que siempre te voy a querer como una reina, como una amiga y como todo", le dijo en su conmovedora felicitación de cumpleaños, algo que a todas luces ha cumplido ahora que está cosechando los éxitos de su carrera y constancia para labrarse su propio camino.

En noviembre pasado, también a propósito de su cumpleaños, Oniel le dedicó unas emotivas palabras a su madre luego de subirla al escenario de un concierto y protagonizar juntos uno de los más sentidos momentos de la noche.

"Hoy es un día súper importante en mi vida porque es el cumpleaños de mi mamá, hace mucho tiempo no soltaba una lágrima pero al ver a mi mamá tan emocionada llorando mientras yo le cantaba esta canción la verdad no aguanté más, mami te amo, feliz cumpleaños gracias por todo gracias a ti soy quien soy", dijo junto al vídeo.

Poco después, la sorprendió comprándole una casa: "Hoy le di una súper sorpresa a mi mamá, la mujer de mi vida, le dije que me acompañara a casa de un amigo y cuando llegamos sabía que le iba a gustar; pero la casa ya se la había comprado", dijo al compartir en redes un video donde se la ve emocionada con el gesto de su hijo.

Pero no solo con hechos, palabras o regalos Oniel demuestra su amor y agradecimiento eternos hacia su madre, sino también incluyéndola en sus proyectos artísticos, como quedó demostrado hace unos días cuando la incluyó en el videoclip de "Molestia", uno de los temas incluidos en su nuevo álbum.

Ahora, con la carta que le escribió hace unos años, cuando no podía obsequiarla como le hubiera gustado, sus fans han aplaudido sus sentimientos y le desearon bendiciones a él y su madre que, coinciden todos. sin dudas le educó muy bien.