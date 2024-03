Mawell preocupa a sus fans con mensaje de "luto general interno"

Con un mensaje de un fondo negro y un icono de luto, Mawell desató la preocupación entre sus seguidores en redes donde lamentó lo injusta que es la vida.

"Prohibido mi grupo team Mawell publicar nada de fiesta, ni de alegría, ni nada. Luto general interno", escribió en un post compartido este sábado sin dar más detalles.

Las reacciones no se hicieron esperar entre sus seguidores que se mostraron consternados y preocupados sobre qué podía haber llevado al intérprete de "La Triple M" a publicar un post tan enigmático y luctuoso.

"Qué paso, alguien que sepa por favor"; "Pero qué paso"; "Señores luto interno, alguien muy cercano a su círculo tuvo que haber fallecido, un poquito de respeto y comprensión, luego más adelante cuando se alivie un poquito el dolor de seguro él dará una explicación"; "Símbolo de respeto"; "Algún integrante del equipo de Mawell falleció de seguro, mis más sentidas condolencias bro"; "Una muerte sin cuerpo o qué?"; "No sé qué pasó pero comparto los sentimientos EPD", se lee entre los mensajes, donde tampoco faltaron quienes le reprocharon o se cuestionaron que se tratase de algo serio: "Este niño siempre tiene un brete diferente, qué falta de ética"; "Qué falta de respeto, no tiene vida privada, hasta utilizando la muerte para promocionar, y encima dando la noticia incompleta, mejor que no poblicara nada, para que las personas estén comentando, esto me parece una utilización del dolor ajeno"; "Eso pasa cuando el todo lo coge de promoción, la gente no se cree nada"; le dijeron.

En las stories el joven reguetonero -que hace unos días pidió disculpas a integrantes del género y fans por su "grave error de ego" y aseguró se centraría en su carrera- compartió la misma imagen sin dar más pistas de qué había pasado.