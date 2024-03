La Dura presume de cuerpazo con espectacular bañador rojo: "Viendo los resultados de maderoterapia"

La Dura volvió a ganarse los elogios en redes sociales con un veraniego outfit con el que derrocha sensualidad.

Con un bañador rojo de pronunciado escote y detalle de flor sobre el abdomen, la influencer y modelo demostró -una vez más- por qué es una de las celebrities cubanas más seguidas en redes, donde se ha convertido en referente de moda y glamour.

"Viendo los resultados de la maderoterapia", comentó la esposa de Jacob Forever en las stories de su cuenta en Instagram al compartir el mismo vídeo.

Instagram stories / La Dura

"Es que todo le queda bien, uno no se puede estar guiando por ella"; "Bueno a ti te queda hermoso. Nosotras las del lado acá no creo que la teta se quede en su lugar. Linda"; "Todo le queda hermoso a ella"; "Siempre eres un 10 con cualquier outfit"; "Necesito esa cuerpa bella"; "Wow otro nivel"; "Esta mujer es una barbie", se lee entre los cientos de mensajes que le dejaron sus seguidores que, cuando de sus looks se trata, no escatiman en elogiarla.

Un día antes, Diliamne Jouve -nombre real de la influencer- había arrasado también en sus redes con un sugerente atuendo playero, de bikini y vestido de mallas que dejaba ver su espectacular figura.