Con Rey El Mago y Amanda: Ultrack sigue gozando con el nuevo challenge de La Diosa

Luego de haber bailado con La Diosa el reto de "Dime Mentiras", Ultrack se desató -una vez más- al ritmo del sencillo, en esta ocasión junto a Rey El Mago y su pareja Amanda.

Sacando sus mejores pasillos, el youtuber cubano -cuyo nombre real es Jorge Batista- se roba el protagonismo de un baile que, pese a sus intentos, no le dejan terminar.

"No aprenden", dijo al compartir el vídeo que ha provocado las risas de los usuarios en redes.

"El baile de Ultrack es el mejor y siempre lo cortan"; "Oye no han dejado a Ultrack hacer el pasillo"; "Manera de reírme Rey como levantó la patica"; "Dejen a Ultrack hacer el baile me meo"; "Ay cada vez que veo el pasillo de Ultrack no paro de reírme, me encanta"; "Ultrack estás echando a perder a Rey Mago"; "Candela están escapados con ese baile"; "Qué cómicos"; "Pero dejen que Ultrack se desahogue con su pasillo"; "Me encanta el pasillo de Ultrack y nadie lo puede seguir"; "Deja que Ultrack termine pasillo, jajaja"; "No dejan a Ultrack hacer el baile completo"; "Ellos sí gozan", se repite entre los comentarios.

Antes de este baile, Ultack ya se había sumado al reto del último estreno de La Diosa con ella misma y antes con su pareja Amanda y su hija.

"Dime Mentiras", primera cumbia de la cantante cubana, ya superó las 40 mil views en su canal en Youtube a tan solo un día en la plataforma.