Asesinan a puñaladas a joven cubano en Boyeros

La muerte de un joven cubano de 23 años, asesinado a puñaladas este fin de semana, en el barrio Río Verde del municipio Boyeros, en La Habana, ha dejado conmocionado a familiares y amigos que han expresado su consternación por el suceso.

Deivis Sanz falleció luego de que un grupo de jóvenes le propinase cinco puñaladas, en un aparente ajuste de cuentas.

Sanz, quien trabajaba en un bar en el propio reparto, había expulsado del paladar al grupo de jóvenes, por supuestamente venir drogados y estar creando situaciones incómodas en el lugar, según narró Niover Licea en su perfil de Instagram.

“Lo esperaron afuera y lo apuñalaron”, dijo Licea para sentenciar un presunto ajuste de cuentas.

El propio denunciante compartió un video del momento en que el joven es rodeado por los supuestos asesinos, que ahora se encuentran prófugos de la justicia, y para los cuales la familia de Sanz está ofreciendo 2,000 dólares de recompensa por su captura.

En Facebook, las reacciones de amigos y familiares han resultado en mensajes desgarradores por la pérdida, en donde describen al joven asesinado como una buena persona.

“Yo no quería publicarte, pero todavía no lo creo, tú, mi sobrino, prefiero cambiarte la vida por la mía, como una persona tan sana, tan especial como lo eras tú le puede suceder tal cosa, solo le pido a Dios que te acople en su reino. Te amo y te voy a extrañar mucho”, escribió un joven, al parecer, tío del fallecido.

Captura de Facebook/Pablo Sanz

Amigos de Sanz también han reaccionado a su muerte.

“Entrar al Facebook y ver esta noticia me ha devastado el corazón, solo nosotros los que te conocíamos de verdad y sabíamos que eras el muchacho más divertido y sano que existe no nos creemos tu perdida amigo mío, descansa en paz, sé que Diosito cuidará de ti y tú de toda tu familia allá arriba, vuela alto nuestro compañero de locuras”, escribió una amiga.

Captura de Facebook/Alanis Noa

Mientras, otra persona contó de anécdotas que vivieron juntos.

“Hermano EPD...Mi broder...No me creo aun lo que te pasó bro....La vida es injusta a veces con personas honorables... Aún te recuerdo cuando nos montábamos en la conexión para entrar al Aeropuerto y joder y dar chucho… Y luego pasarnos la noche entera dando cuero y jodiendo...EPD mi broder. Mis condolencias”, confesó.

Captura de Facebook/Saúl Sánchez Marrero

Un emotivo mensaje le deja uno de sus amigos, quien además acompañó su texto con un video. Entre otras cosas, su texto concluía diciendo: “Quiero que sepas que como te lo dije mi hermano, me siento orgulloso del hombre que fuiste y aunque no fue larga tu vida dejaste impregnada tu presencia en todas las personas a tu alrededor por como eras, ojalá algún día nos volvamos a ver en el cielo para que me des las despedida que me quieras dar y no hubo la oportunidad, descansa en paz mi hermanito y como me decías tu acotéjate”.

Captura de Facebook/Cristopher Murciano

La muerte de Sanz se une a la de otro joven cubano, sucedida este fin de semana, en una pelea callejera.

El joven David Estrada falleció en Ciego de Ávila, tras no superar las heridas recibidas en el lamentable suceso.