Régimen cubano reconoce impagos de salarios y pensiones por falta de dinero

El gobierno de Cuba incumple con los pagos a trabajadores y pensionados por falta de dinero (imagen de referencia) Foto © CiberCuba

Sin soluciones efectivas para los crecientes problemas de la aguda crisis económica que atraviesa el país, el régimen cubano también incumple el pago de salarios a los trabajadores y de pensiones a los jubilados debido a la falta de efectivo, según ha trascendido en los últimos días.

Durante la última sesión del Consejo de Ministros, el secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba, Ulises Guilarte de Nacimiento, admitió que en varios sectores de la economía del país se ha incrementado el impago a los trabajadores y hay malestar en los colectivos laborales por esa razón.

Guilarte aludió al “crecimiento que viene teniendo ya en varios sectores de la economía el impago a los trabajadores, lo cual constituye una insatisfacción en el seno de los colectivos de trabajadores”, según reportó el sitio web Presidencia y Gobierno de Cuba.

También alertó que existen más de 300 empresas con pérdidas, y en ellas una cifra significativa de trabajadores que ven limitados sus beneficios económicos y la posibilidad de mejorar los ingresos.

El funcionario reconoció que esa situación es consecuencia del descontrol y de la ineficiente gestión de las administraciones de las empresas estatales.

Al respecto, el primer ministro Manuel Marrero Cruz dijo que los jefes principales son los máximos responsables y culpables de esos problemas. “Dondequiera que exista un problema financiero hay que discutirlo, hacer propuestas y buscar soluciones antes de la fecha en que corresponde pagar los salarios”, señaló.

“Si nosotros no empezamos por identificar las cosas que tenemos mal, las cosas que funcionan mal y les buscamos solución, nos detendremos, no avanzaremos, y seguiremos haciendo, como hemos dicho, un poco más de lo mismo”, dijo en otra de sus intervenciones en la reunión gubernamental, que abordó otros problemas cruciales de la economía nacional.

Una publicación de la emisora oficialista Radio Sancti Spíritus también abordó el incumplimiento del pago de salarios a los trabajadores de varios sectores y de las pensiones a los jubilados en esa provincia.

Deivy Pérez Martín, primera secretaria del PCC, alegó en una reciente reunión que es insuficiente la captación de dinero en efectivo por problemas relacionados con la aplicación de la bancarización en el territorio.

El 77% de los actores económicos tienen las cuentas fiscales abiertas, como está establecido, pero la mayoría no las activan o no las usan, justificó la emisora. Esa situación trae como consecuencia bajos niveles de depósitos de efectivo en los bancos y poca disponibilidad en los cajeros automáticos.

Según Pérez, se obligaría a las entidades, estatales o no, a usar los canales de pago. Al mismo tiempo, criticó a los dirigentes del territorio porque “hay que tener visión y olfato de qué nos puede pasar cuando no tenemos dinero para el salario de los trabajadores”.

Un reporte del sitio Martí Noticias evidenció que en la provincia de Sancti Spíritus los impagos de los salarios de los trabajadores son un problema recurrente.

La incapacidad del gobierno de cumplir su obligación se repite en el Coppelita, la pizzería, en un centro llamado El Recreo y en entidades pertenecientes al Ministerio de Cultura, donde las personas pasan meses sin recibir su salario, según denunció el opositor Adriano Castañeda.

Lo mismo ocurre en las industrias donde la producción está paralizada, como el Combinado Lácteo, cuya dirección mandó a los obreros a su casa sin pagarles, “una ilegalidad más porque hay que mantenerles tres meses el salario”, ejemplificó el disidente.

Los impagos por parte del gobierno también afectan la agricultura, un sector muy sensible que perjudica la limitada dieta de la población.

Hay productores que llevan meses sin recibir su pago debido a problemas de producción y a la falta de respaldo por parte de las empresas, señaló Martí Noticias.

Por ejemplo, los empleados de una granja estatal agrícola ubicada en el kilómetro 1 de la carretera Jamaica- Támez, en la provincia de Guantánamo, no cobran su salario hace cuatro meses.

Máximo, un ingeniero agrónomo jubilado, denunció que esto es consecuencia de “la mala atención por parte del Ministerio de Agricultura”.

“Al no tener producción, no les respaldan un salario básico como promedio como era antes, no es culpa de ellos. Es una situación que si la empresa no le pone las condiciones mínimas no pueden producir. Lo de ellos es ir al campo”, advirtió Máximo, quien aseguró que los trabajadores de la granja estatal guantanamera no reciben salario por culpa de la Empresa de Cultivos Varios Niceto Pérez García.

El mismo problema fue denunciado en una reunión de ganaderos, realizada en el municipio de Palma Soriano, en Santiago de Cuba, donde un joven alertó que hasta marzo algunos no habían cobrado el maíz que entregaron en 2023, y se preguntó: “Sin el dinero en la mano, ¿cómo vas a preparar la tierra de nuevo?”.

La crisis que vive hoy el pueblo de Cuba, la mayor en las últimas seis décadas, con una inflación galopante, hace que el poder adquisitivo caiga en picada.

Esa triste situación se acrecienta cuando el gobierno, incapaz de arreglar la torcida economía, incumple los pagos de las personas después de un mes de trabajo o deja sin medios de subsistencia a población vulnerable como los pensionados cubanos.