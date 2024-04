Hombre invade la casa de su vecina en Miami Gardens y la agrede

Una mujer ha quedado traumatizada luego de que un vecino enloquecido entrara en su vivienda en Miami Gardens, en el condado de Miami-Dade, y empezara a romper cosas y a golpearla.

Nazvie Briones relató con angustia a Telemundo 51 cómo su vecino, Mohammed Omar Haji, de 41 años y con un significativo historial delictivo que ella desconocía, el sábado penetró en su vivienda y empezó a romperlo todo en la cocina.

El incidente -ocurrido en un apartamento en el 19082 NW 27th Ave- quedó grabado por una cámara de vigilancia que la víctima tenía en su hogar.

Durante el violento suceso Briones, que está enferma y usa una silla de ruedas, consiguió llamar a la policía.

Como estaba puesto el altavoz, alcanzó a gritar la dirección antes de que el sujeto lanzara el teléfono contra una ventana.

“Es una película que quiero borrar y no puedo. Nunca he sido tan ‘violada’, victimizada, nada de eso… Cada ruido que oigo ahora es como un trauma. No quiero estar sola”, explicó al citado medio la mujer, quien subrayó que desde días antes su vecino actuaba raro.

Cuenta que Mohammed Omar Haji brincaba encima de su auto y hacía otras cosas que la llevaron finalmente denunciarlo. Sin embargo, relata que el día en cuestión Haji entró en su vivienda de forma imprevista y empezó a romperlo todo.

En las imágenes se ve cómo el individuo forcejea con la mujer, que ahora tiene marcas en sus brazos resultantes de la pelea.

Ficha policial del acusado (Miami-Dade.gov)

Durante el incidente una de las mascotas de Nazvie escapó de la casa, un perrito de tres años que considera como un hijo, motivo por el cual pide ayuda de la comunidad para recuperarlo.

Según el informe policial, las autoridades respondieron a un llamado de emergencia que alertaba sobre disturbios en el área. Al llegar al lugar se encontraron con Mohammed Omar Haji, quien mostraba signos de agitación y presentaba rastros de sangre en su cuerpo.

El incidente tomó un giro violento cuando el individuo, aparentemente fuera de control, comenzó a golpear vehículos estacionados y a mostrar una conducta agresiva hacia los propios agentes de la policía, quienes se vieron obligados a utilizar un taser para someterlo y proceder a su arresto.

Haji tiene una turbulenta historia que incluye un intento de apuñalamiento en 2019 a un empleado de Walmart y también amenazas contra el entonces presidente Donald Trump. El hombre solo cumplió 219 días preso.

“Yo quiero justicia, quiero a mi perro y quiero tratar de tener normalidad en mi vida, que creo que nunca voy a recuperar”, concluyó la mujer, que tres veces por semana recibe diálisis y está delicada de salud.

Las autoridades han presentado cargos contra Mohammed Omar Haji por agresión, allanamiento ilegal y otros delitos relacionados.

Hasta el cierre de esta nota permanece detenido en la cárcel TGK del condado de Miami-Dade.