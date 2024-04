Casi cuatro meses sin noticias de joven cubana desaparecida en La Habana: "Cómo te extrañamos"

Faltan pocos días para que se cumplan cuatro meses de la desaparición de la joven cubana Karildi Marín y su familia continúa sin noticias.

En este tiempo su hermano Yoandri Marín no ha dejado de pedir ayuda en las redes sociales para que se siga difundiendo la foto de Karildi y el caso no se olvide.

"Ya ahorita vamos para cuatro meses y no sabemos nada de ella aún. Solo le pido a Dios que me la cuide y me proteja a mi hermana de todo mal y que me permita verla. Cómo te extrañamos, mi hermana", escribió en Facebook.

Captura de Facebook / Yoandri Marín

Yoandri comentó que ha sufrido otras pérdidas que han marcado su vida, pero que la desaparición de su hermana ha llegado a dolerle en el alma.

"He sufrido mucho estrés, hasta se me estaba cayendo el pelo, por eso decidí continuar con mis ejercicios. Solo le pido a Dios que me cuide a mi hermana y me ayude a dar con su paradero", afirmó.

Captura de Facebook / Yoandri Marín

Karildi Marín tiene 24 años y reside en Párraga, en el municipio Arroyo Naranjo, La Habana. Desapareció la noche del 14 de diciembre cuando salió a una fiesta en el Cerro y desde entonces nadie ha sabido más de ella.

"Es una situación muy triste y dura para toda familia. No nos detendremos en tu búsqueda, tenemos que saber que ha sucedido contigo, mi hermana. Tu familia te ama y anhelo tu regreso", expresó Yoandri a finales de marzo.

El joven reiteró el número de teléfono 54291630 para que llamen las personas que tengan cualquier tipo de información.

El 19 de marzo, escribió en Facebook: "Seguimos buscándote, tu familia no descansa hasta saber de ti. Les pido ayuda a todas las autoridades de este país, cómo es posible que se desaparezca una muchacha joven. Y ya vamos para casi 100 días sin saber de ella".

Su familia descartó que la muchacha hubiese abandonado el país porque encontraron su pasaporte en la casa.