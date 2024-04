Fan de Dany Ome se tatúa su nombre y así reaccionó el reguetonero cubano

El cantante cubano Dany Ome está conquistando el corazón de muchos amantes de la música cubana con sus canciones, hasta el punto que una fan ha decidido tener una gran muestra de lealtad con él y se ha tatuado su nombre.

Fue el artista cubano el que desveló que una de sus fans se ha grabado para siempre con tinta su nombre en una parte de su cuerpo, y él, al verlo, no ha dudado en agradecer este detalle y mostrarse emocionado con la seguidora.

Según desveló Dany Ome, el tatuador de esta pieza lo llamó desde la tienda para avisarle que estaba tatuando su nombre a pedido de una cliente.

"Me llamó mi hermano desde su tienda para decirme que una fan se estaba tatuando mi nombre y solo le diré que la amo. Estas cosas me parten la vida. No tengo palabras para expresar como me siento ahora mismo. Gracias", escribió Dany Ome junto a las capturas de pantalla de la video llamada, en las que vemos el tatuaje de la chica y la sonriente cara del cantante.

Los seguidores del cantante no tardaron en reaccionar a esta publicación, donde otros colegas de la industria, como Jacob Forever, también le dejaron comentarios.

"Los fanáticos y tu público da muestras cada día. Sin límites niño, esto es el resultado de lo que vienes haciendo y haciéndolo bien", "Que detalle más bonito. Te lo mereces, que para eso has trabajado duro", "La humildad de ustedes hacen que el público lo respete y quiera. Gracias" o "Algo estás haciendo bien", son algunos de los mensajes que se leen junto al post.