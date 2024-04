Captan a enorme caimán paseando por un campo de golf en Florida

Un reciente video viral grabado por un golfista estadounidense muestra el paseo de un enorme caimán de unos diez pies de largo sobre el césped de un campo de golf en el suroeste de Florida.

Aunque el golfista grabó el video el 23 de marzo, ha sido en los últimos días que las imágenes se han viralizado.

"Especialmente en el suroeste de Florida, vivimos entre ‘dinosaurios’ cuando los vemos tan grandes", dijo en declaraciones a USA Today Chris Hulback, el testigo de la escena, quien añadió que “hay algo realmente divertido en ello.”

Las imágenes -de poco menos de veinte segundos y filmadas de un carrito de golf- muestran al reptil de andar lento y según algunos “elegante” sobre el perfecto césped de Rotonda Golf & Country Club Palms, en Rotonda West, en el condado de Charlotte.

El hombre admitió que quedó fascinado con el tranquilo andar del animal, que se abría paso de un estanque a otro en busca de una pareja.

Dijo que comúnmente ve caimanes en los estanques del campo de golf, en el agua o en la orilla, pero precisó que ver un ejemplar al aire libre de esas dimensiones le resultó impresionante.

"No tienen mucha ventaja en tierra, así que no estaba demasiado preocupado por el caimán", añadió el hombre, quien dijo que no avisó al personal del lugar sobre el avistamiento.

"No hay razón para hacerle daño en absoluto. Él estuvo aquí mucho antes que yo", añadió en referencia al reptil.

Avistamientos como este serán más comunes en los próximos meses, especialmente en Florida, hogar de aproximadamente 1,3 millones de caimanes.

La temporada de apareamiento de los caimanes comienza en abril y dura hasta junio. Durante ese tiempo los machos se vuelven más agresivos y algunos expulsan a los más débiles de su territorio.

En esta época los caimanes pueden trasladarse cientos de acres de tierra, lo que los hace más propensos a aparecer en piscinas residenciales, campos de golf o jardines.

Las muertes o lesiones graves causadas por caimanes son raras en el estado. No obstante, se advierte a la población que mantenga una distancia de seguridad de los reptiles, que no les den comida y que se nade solo en las zonas designadas durante las horas diurnas.

Además, aconseja a los residentes que mantengan a sus mascotas atadas y alejadas de la orilla del agua, porque los animales pueden parecer presas de los caimanes.