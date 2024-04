Muere cubano tras ser atropellado por un auto de turismo en Santa Clara

Un anciano falleció en la mañana de este viernes en un accidente de tránsito en Santa Clara, Villa Clara, tras ser atropellado por un auto de renta turística que presuntamente venía a alta velocidad, según reportes en redes sociales.

Una publicación en el grupo de Facebook Accidentes Buses & Camiones precisó que el anciano estaba limpiando la calle en el momento en que fue impactado por el vehículo.

(Facebook/Accidentes Buses & Camiones)

Imágenes compartidas en el citado grupo mostraron el cadáver del anciano en el suelo, tapado con una lona, así como el vehículo, un Hyundai de color blanco con visibles daños en la parte delantera.

“Tumbó un poste de teléfono. En el momento de las fotos todavía tenía personas trabadas en el carro. El fallecido es un viejito que se encontraba limpiando la vía”, concluyó la fuente.

(Facebook/Accidentes Buses & Camiones)

Otra publicación -esta de carácter polémico- fue hecha por un testigo que dice que escuchó el impacto, aunque no lo vio.

“El Hyundai sí lo vi. No iba muy rápido, pero si se veía manejando a lo rápido y furioso una Sub que pierde la estabilidad de nada. Los tripulantes del carro parecían cubanos y bueno, la gracia de la especuladera les va a salir bien cara”, apuntó la fuente, que se concentró en los infractores y no hizo referencia al anciano fallecido.

(Facebook/Accidentes Buses & Camiones)

“Al momento estaba la policía ahí y se los llevaron. Ahora esos saben bien que se desgraciaron, si son residentes la van a perder y el trabajo y renta la pueden ir olvidando”, añadió.

En el apartado comentarios el autor de la publicación indicó que quienes estuvieron implicados en el accidente no dieron indicios de "arrepentimiento".

Cadáver del anciano tapado y auto siniestrado (Facebook/Accidentes Buses & Camiones)

En el apartado comentarios de ambas publicaciones, decenas de internautas lamentaron la muerte del anciano y criticaron la recurrencia con que los vehículos de renta turística están implicados en accidentes automovilísticos a lo largo y ancho del país.

“Solamente la palabra alta velocidad elimina en mi cualquier vestigio de camaradería con el conductor. La pena máxima a quien por imprudencia de esa índole le quite la vida a un ser humano”, opinó un internauta.

“Todos son iguales, alquilan esos carros y andan a toda velocidad como si no existieran más personas en las vías y eso no le preocupa a las autoridades. Día a día son más los accidentes de carros de turismo”, apuntó otro.

“Muchos cubanos andan equivocados cuando vienen a Cuba, los cuatros pesos no se te pueden subir a la cabeza”, sentenció un tercero.

Otros se centraron en la mala suerte del pobre anciano.

“Como siempre, los pobres infelices son los que pagan por las estupideces de los demás, pobre hombre que solo estaba haciendo su trabajo y mira cómo terminó por unos estúpidos, que les caiga todo el peso de la Ley, pero completo";“¡Qué cosas! una persona humilde haciendo su trabajo, lamentaron dos usuarios del grupo.

"Incluso después de haber hecho lo que hicieron, no mostraban signos de arrepentimiento", sentenció el autor del post sobre las personas que viajaban en el auto siniestrado.

Hasta el cierre de esta nota no hay otros detalles sobre el lamentable accidente.

Los siniestros viales de todo tipo no dan tregua en las carreteras cubanas desde comienzos de año, siguiendo la misma tendencia que ya marcó el 2023.

El pasado año 729 personas perdieron la vida en Cuba como consecuencia de accidentes de tránsito. Las autoridades computaron 8,556 siniestros viales que dejaron 5,938 heridos. El factor humano fue responsable del 91 % de estos hechos, aseguraron las autoridades.