El hermoso gesto de Yordenis Ugás con un niño

El boxeador cubano Yordenis Ugás tuvo un bello gesto con un niño que le pidió un favor en plena calle.

Según relató el púgil, el adolescente le tocó en la ventana de su carro porque quería verlo por dentro. Él rápidamente le dijo a la madre que sí, que subiera.

"Después interactuando con él, parecía ser un niño especial. Tiene 17 años. Pasé unos minutos con ellos. Fue especial", detalló.

El video compartido en el muro de Facebook muestra al jovencito sentado cómodamente en el auto del boxeador mientras disfruta.

"¿Beatifull, eh?", le dijo Yordenis al chico, mientras su feliz madre grababa la escena con su celular.

"You get to take a picture with him (tienes que tomarte una foto con él)", le dijo la mujer.

Más de 100 personas comentaron en la publicación, alabando al campeón mundial por su humildad y buen corazón.