Cubanos responden a Díaz-Canel: "Los que se quedan son porque no se han podido ir"

Recientemente, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel manifestó que los jóvenes que deciden permanecer en Cuba son el verdadero sostén de la nación. Estas declaraciones, vertidas durante el XII Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), han suscitado un mar de reacciones entre los cubanos, especialmente en la plataforma de CiberCuba Noticias en Facebook, donde un post sobre sus afirmaciones se llenó de comentarios críticos y reveladores.

En la página de CiberCuba Noticias, los usuarios no tardaron en expresar su descontento y preocupación. "Los que se quedan es porque no se han podido ir", comentó Álvarez Gennys, reflejando una realidad dolorosa sobre la emigración y la falta de oportunidades en la isla. Este sentimiento fue reflejado también por Anyel Anyelo, quien agregó: "Será que los que están aquí es porque no tienen dinero para irse".

El comentario de "Evelyn Mata" se destacó entre los demás al sugerir un ejercicio de realidad para Díaz-Canel: "Que haga una encuesta en las escuelas de secundaria básica y preuniversitario para que vea que el 99.9% se quieren ir de este país, esa es la realidad de Cuba, muy triste", convirtiéndose en el más apoyado por la comunidad.

Interacciones irónicas también formaron parte de la conversación, como la de "La Consentida de Arere" que declaró: "Conmigo que no cuente", lo que derivó en una serie de respuestas, incluyendo la sarcástica afirmación de "Frank Romero": "pero niña, somos continuidad, que no se diga jjjjjjjjj". "Carlos Hernandez" lanzó un desafío a la narrativa oficial: "Abres el mariel de nuevo y ya verás esos que hicieron el acto como se te van todos. Y muchos de los tuyos también. Ojo con eso.", reflejando el escepticismo hacia el apoyo real al sistema.

En los comentarios, la comunidad no solo compartió su deseo de emigrar, sino que también criticó abiertamente la gestión del gobierno y la situación actual de Cuba. "Ya no tiene qué cuento inventar", señaló Elena Mulet, mientras que "Pedro Ricardo" describió al mandatario como "un burlón y cara de tabla". La crítica se intensificó con comentarios como el de "Yan Carlo Valls Hidalgo", quien con ironía dijo: "Hay mi niño, no me he ido por falta de oportunidad, ten fe que yo personalmente voy a sostener algo".

La frustración también se reflejó en la percepción de las motivaciones detrás de la permanencia en la isla. "Yo me quedé porque no tengo plata", confesó Adisleydi Pérez Batista, un sentimiento que resonó en muchos. "Mario" criticó la insostenibilidad del país con: "Eso no se sostiene con nada, qué cara más dura". "Isaac Sánchez" recurrió al humor para describir la situación con: "Ta enfermo, bola de talco", evidenciando el descontento generalizado.

Algunos comentarios mostraron escepticismo sobre el futuro de Cuba bajo la actual administración. "Darle comida", bromeó Alain Alejandre, refiriéndose indirectamente a la escasez de alimentos. "Jean Diaz" recurrió al humor con un gif animado, evidenciando la incredulidad popular, y "Lianet Benavides" compartió su frustración personal: "Pero será... Yo me quedé porque no tengo money para irme. Por Dios".

Estas reacciones, publicadas en respuesta al post de CiberCuba Noticias sobre las declaraciones de Díaz-Canel, evidencian una brecha profunda entre la percepción oficial del rol de la juventud cubana y la cruda realidad expresada por los ciudadanos. Lejos de sentirse el soporte de la nación, muchos jóvenes contemplan la emigración como la única salida a un futuro incierto, un escenario que contradice el optimismo gubernamental.

Conscientes de que Díaz-Canel podría estar leyendo este artículo, abrimos el espacio para que nuestros lectores expresen directamente lo que le dirían. ¿Cuál sería tu mensaje para el gobernante cubano ante esta realidad que vive la juventud de la isla?